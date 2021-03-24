«Моего сына едва не разорвали». В Перми рыбак спас девятилетнего школьника от стаи бродячих собак

Собаки вели себя агрессивно, один из псов встал на задние лапы и попытался укусить мальчика за лицо. Фото: Мария ЛЕНЦ

- 23 марта на улице Металлистов моего девятилетнего ребенка чуть не разорвали бродячие собаки, - опубликовала пост пермячка Юлия в социальных сетях. - Огромное спасибо проходившему мимо мужчине-рыбаку, который спас моего ребенка. Сын сказал, что прохожий этот был с удочкой.

Стая собак напала на девятилетнего пермского школьника рядом со школой № 105 около магазина Лион на улице Металлистов. Мальчик в это время шел с площадки возле школы. Все случилось вечером, около 19.00.

- Я в это момент разговаривала с Артемом по телефону, - рассказала «Комсомолке» подробности произошедшего мама мальчика. – Вдруг услышала в трубке, как он испуганно закричал.

В этот момент к ребенку подбежала стая безнадзорных собак. Один из псов встал на задние лапы и попытался укусить мальчика за лицо. Смелый ребенок сумел дать отпор, ударив напавшую собаку по морде. Остальных псов – всего собаки было три - помог отогнать неизвестный мужчина, который проходил в это время рядом.

- Я очень благодарна этому мужчине за неравнодушие и помощь, ведь здесь всегда бегает много собак, и родители ребят из нашего класса нередко об этом предупреждают, - говорит женщина. - Мы не знаем теперь, как сына одного отпускать. Если бы не действия этого прохожего, то ситуация могла закончиться не только одним испугом. Но, к сожалению, кроме того, что мужчина этот рыбак и шел с удочкой, у меня больше никакой информации нет. Ни примерного возраста, ни адреса. Хотелось бы найти его и сказать «спасибо» лично за то, что спас моего ребенка!

«Комсомолка» решила помочь пермячке в поисках героя, спасшего ее ребенка от агрессивных собак. Если это сделали вы, позвоните в редакцию по телефону 8 965 571 46 65.

В службу по отлову безнадзорных собак пермячка пока не обращалась.