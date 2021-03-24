«Аромат города Ч.»: у княгини гор появились собственные духи

В Чердыни прошла дегустация ароматов. Фото: Ирина Трофимова

- Первый аромат сразу навевает мысли о нашей природе, лесах, весенних цветах, виде на Полюд, - рассказывает директор Чердынского краеведческого музея Ирина Трофимова. – Второй вызывает воспоминания о чердынском гостеприимстве, о театре, камине, свечах, в нем есть нотки дымка. Он создает настроение XIX века. А третий аромат – сложный и глубокий, он связан с духовностью, с пермскими богами, в нем можно ощутить запахи ладана и дерева.

Парфюмерный триптих «Аромат города Ч.» создан парфюмером Виолой Н. – так именует она себя. Виола родом из Перми, своему искусству училась во Франции. Три аромата чердынских духов подготовлены парфюмером для проекта «Город Ч. на семи холмах».

Этот проект победил в программе «Пермский край – территория культуры». Благодаря гранту в Чердыни на въезде в город будут созданы парковка и фотозона для туристов, благоустроен исторический центр Чердыни - привокзальная площадь. Планируется также возрождение традиционной Прокопьевской ярмарки.

Вначале открыть проект «Город Ч. на семи холмах» планировалось 18 мая. Но затем было решено перенести событие на выходной день. Тогда туристы и смогут попробовать «Ароматы города Ч.», а также купить гастрономический сувенир - чердынский зефир.

Духи из серии «Ароматы города Ч.» относятся к нишевой парфюмерии. Для того, чтобы духи были доступны широкому кругу потребителей организаторы рассматривают разные формы выпуска. В рамках проекта будет выпущена пилотная серия. Предполагается возможность выпуска триптиха духов, когда в сувенирной коробочке поместят три небольших флакончика, по одному каждого аромата.