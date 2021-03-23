«Ударили женщину битой по голове». В Перми подростки совершили серию грабежей и разбоев

Бита - вещественое доказательство. Фото: СУ СКР.

Банда из восьми подростков в течение двух лет буквально терроризировала жителей Перми. Они совершили 15 краж, 3 разбойных нападения и грабеж. Подростки похищали велосипеды, оставленные жильцами домов в подъездах, доставали аккумуляторы из автомобилей и продавали похищенное. Трижды подростки по ночам разбивали окно, забирались в магазин косметики и бытовой химии и воровали вещи. Также они угнали автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома.

- Напав на прохожего и отобрав у него сумку, подростки обнаружили паспорт и ключи от его квартиры, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Они проникли в дом и похитили имущество на сумму более 11 тысяч рублей. В другой раз в Свердловском районе они пошли вслед за женщиной и, оказавшись в безлюдном месте на улице Куйбышева, ударили ее битой по голове, похитив смартфон, ювелирные украшения и продукты. Общий ущерб - более 36 тысяч рублей.

Третья женщина согласилась выпить с ними. Но во время распития спиртного они ударили ее камнем по голове и похитили смартфон стоимостью 3 тысячи рублей.

Один из подростков не пожалел и родную бабушку. Он похитил ее сумку, в которой находилось 5 тысяч рублей и потратил их.

Суд приговорил двоих из них к пяти годам лишения свободы, со штрафом одному 20 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому 30 тысяч рублей с отбыванием в воспитательной колонии.

Третьего приговоили к одному году лишения свободы условно, четвертого - к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Еще четверо подростков приговорены к обязательным работам сроком от 90 до 200 часов.