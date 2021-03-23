Получить заветные права не так-то просто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в Пермском крае, как и во всей стране, изменится порядок сдачи экзаменов на водительские права. Вообще-то эти изменения приняли еще в 2019 году, но их введение - отложили.

Как объяснили в пермской ГИБДД, главных отличий для автомобилистов будет три. Основное – это то, что теперь не придется сдавать «практику» на автодроме. Остаются теоретический экзамен и вождение по городу, в ходе которого, правда, автоинспектор может попросить продемонстрировать навыки парковки и разворота на ограниченном пространстве. Он может предложить заехать и на «площадку», если она будет поблизости, и там подняться на эстакаду.

Инструктор теперь при всем желании не сможет помочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «практику» отведут полчаса

- До конца марта мы еще принимаем экзамены в три этапа, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник отделения по экзаменационной работе РЭО ГИБДД УМВД России по г. Перми Алексей Трясцын. - А с 1 апреля их уже останется только два: практические испытания – вождение по городу и «площадку» - мы объединим в один экзамен. Навыки вождения будут проверяться в городских условиях, в том числе, и те элементы, которые мы обычно проверяли на автодроме. При этом практический экзамен станет более продолжительным – на него будет отводиться 30 минут.

Труднее ли станет сдавать «практику»?

- Думаю, что нет, - говорит Алексей Трясцын. - Наоборот, при сдаче маневров предусмотрены некоторые послабления: при движении назад будут допускаться две попытки включения задней передачи, то же самое при условном заезде в гараж - будет разрешено включить первую передачу и тронуться со второй попытки. Простят и один наезд на ограничительную линию при парковке. Ошибки при этом не будут фиксироваться.

Ездить придется и за городом

Еще одно новшество – теперь не будет жестко закрепленных маршрутов для езды по городу. Вам сообщат только улицы и примерные границы участка, на котором придется доказать, что вы наработали навыки вождения. Так что теперь не удастся изучить предстоящую трассу заранее.

- Это еще одно новшество – изменятся маршруты движения, - объясняет Алексей Трясцын. - Сейчас мы движемся по какому-то конкретному пути, который обозначен на карте линией. А с 1 апреля как такового маршрута не будет, а будут перечислены улицы, по которым возможно движение. И экзаменатор сам будет определять, где совершить тот или иной маневр. Несколько усложняются условия некоторых экзаменационных элементов при езде в городе. Например, вместо задания «Развить максимальную разрешенную скорость» теперь будет: «Развить скорость свыше 60 километров в час». То есть в экзаменационных маршрутах будет предусмотрен выезд за пределы города – там будем проверять способность управлять автомобилем в скоростном режиме.

Демонстрировать навыки вождения теперь придется и на скоростной трассе за городом. Фото: Александр МАТВЕЕВ

Инструктор больше не поможет

Не добавит кому-то психологического комфорта и еще одно нововведение – если раньше рядом с начинающим водителем сидел и страховал его инструктор по вождению, то теперь это будет делать инспектор ГИБДД. Хотя, возможно, для кого-то будет так спокойнее – подчиняться командам того, кто контролирует их верное исполнение.

- Такое нередко случалось, когда инструктор пытался незаметно помочь кандидату совершить какой-то маневр, - комментирует смысл новшества Алексей Трясцын. - Теперь такая возможность исключена.

Появляется и еще одно ужесточение: отныне в правилах будет четко зафиксировано - если в течение полугода после сдачи «теории» кандидат в водители так и не сможет - даже после нескольких попыток - сдать «практику», его вновь отправят на теоретический экзамен. Впрочем, так и до сих пор обычно делали, но кого-то могли «простить» в виде исключения.