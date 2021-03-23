Проще, дешевле, быстрее: получить ряд госуслуг в Перми можно будет в электронном виде

Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края.

Вам нужно получить сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости? О переходе прав на этот объект? О зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве?

Теперь это можно будет сделать и быстрее, и дешевле - краевой МФЦ и Росреестр запустили совместный проект по переводу услуг, касающихся выдачи некоторых сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в электронный вид.

- В качестве «пилотных» площадок для внедрения цифрового сервиса были выбраны четыре МФЦ в Перми - филиалы «Центральный-2», «Орджоникидзевский», «Кировский-2» и «Кировский-3», - рассказал руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. - С момента запуска проекта только в центральном офисе услугой уже воспользовался 141 человек. В дальнейшем мы планируем реализовать сервис во всех краевых отделениях. В рамках проекта специалисты отделений помогают заявителям подавать документы в электронном виде через «гостевые» компьютеры МФЦ.

Услуги по выдаче сведений из ЕГРН входят в число наиболее востребованных среди населения: с начала года филиалы «Мои Документы» в регионе приняли свыше 34 тысяч таких обращений.

- Представление сведений из ЕГРН - одна из самых востребованных услуг Росреестра, и новый электронный сервис позволит сделать ее максимально доступной, - отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.

Что получим в итоге

Проект позволит пермякам сократить время ожидания результата. К примеру, если на получение выписки в бумажном виде уходит не менее 3 рабочих дней, то в электронном виде ее направят заявителю в течение 5-10 минут.

Существенно снизится и плата при представлении сведений в электронном виде. Например, выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве обойдется в 820 рублей, тогда как в бумажном виде за нее пришлось бы заплатить 1740 рублей.

Сведения об объекте недвижимости, полученные в электронном виде, имеют ту же юридическую силу, что и представленные на бумажном носителе. Цифровые выписки заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как воспользоваться услугой

Для получения таких сведений от заявителя потребуется только подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных госуслуг (www.gosuslugi.ru). Зарегистрироваться на ЕПГУ и подтвердить личность также можно будет непосредственно при посещении филиала МФЦ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что получение любой государственной услуги для жителей должно быть качественным и комфортным, и для достижения этой цели нужно развивать современные электронные сервисы.