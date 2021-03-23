Алексей Дёмкин: В Перми много «ненормальных» в хорошем смысле слова людей

Алексей Дёмкин

23 марта депутаты городской думы утвердили кандидатуру нового главы Перми. Им стал Алексей Дёмкин.

Напомним, ранее конкурсная комиссия заслушала презентации 10 человек, представивших свои проекты развития Перми. Были определены две кандидатуры, которые набрали наибольшее количество голосов. Это Алексей Дёмкин, за которого проголосовали все 12 членов комиссии, и Эдуард Хайруллин, получивший 11 голосов «за» и один «против». Окончательное решение должны были принять на пленарном заседании народные избранники.

Кандидаты выступили перед депутатами со своими программами и ответили на вопросы. Эдуард Хайруллин заметил, что нужно обращать больше внимания на экономическое развитие, для чего необходимо эффективное управление городским хозяйством, внедрение системы «Умный город».

Депутаты задали ему вопросы о содержании безнадзорных собак, возможности трудоустройства выпускников вузов.

Алексей Дёмкин в своем докладе выделил основные принципы, по которым город будет развиваться в ближайшие годы. В приоритете – создание комфортной городской среды и взаимодействие с жителями по разным каналам связи.

Отвечая на вопросы, он сообщил о планах по изменению количества замов главы администрации, выполнению дополнительных средств на благоустройство частного сектора. И на вопрос, как он будет формировать свою команду, сможет ли привлечь в администрацию людей из бизнеса, Алексей Дёмкин ответил так:

- Когда мне губернатор предложил попробовать себя в управлении городом, я задал себе вопрос: «Хочу ли я и смогу это сделать?». И понял – хочу и могу. Смогу ли я привлечь людей, успешно ведущих бизнес? Если я обращусь к ним с предложением: «Мы достаточно заработали в своей жизни, создали для себя комфортные условия жизни. Теперь мы можем позволить себе попытаться сделать что-то хорошее для города», - думаю, таких «ненормальных» в хорошем смысле слова людей найдется немало, и надеюсь, я смогу их привлечь.

В результате голосования главой Перми был утвержден Алексей Дёмкин. За него проголосовало большинство депутатов. "За" - 28, по одному "против" и "воздержался".