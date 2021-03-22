«Ждем первого потепления»: Синоптики рассказали, когда в Пермь придет тепло

Весенняя птичья столовая. Фото: Евгения Романова.

Вот и дождались: синоптики обещают нам по-настоящему весеннее потепление. С четверга столбик термометра днем будет устойчиво держаться в плюсовой зоне. При этом метеорологи предупреждают: из-за таяния еще больше повысится опасность схода снежной каши и льда с крыш. Тем более, что снега на этой неделе еще немного прибавится.

- Во вторник пройдет мокрый снег, днем будет от -1 до +2 градусов, - сообщает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Такая же температура сохранится и в среду, но осадки уже возможны только в северных районах края.

Погода у нас, действительно, становится весенней и комфортной. И это еще только начало.

- В четверг и пятницу в Прикамье начнет поступать еще более теплый воздух, - говорит Павел Смирнов. - Днем в Перми можно будет рассчитывать на значительные прояснения. На солнце температура воздуха повысится до +5 градусов. Так что ждем первого настоящего потепления в этом году. На выходные вероятнее всего сохранится такой же диапазон температур - днем от +5 до +7 градусов выше ноля. По ночам столбик термометра будет опускаться на пару градусов в отрицательную зону.

Синоптики призывают во время потепления проявлять осторожность и не ходить близко к домам.

- На протяжении всей недели будет высока опасность схода снега с крыш, - предупреждает Павел Смирнов. - Но особенно она усилится с четверга - даже в теневых северных участках кровель снег начнет интенсивно таять.