На неделе в Пермь придет потепление до + 8 градусов

В Пермский крае на этой придет потепление. Фото: Алексей ФОКИН

В Пермский край подступает весна. Синоптики обещают на этой неделе днем плюсовую температуру воздуха. Ожидается, что она будет выше нормы на 1 – 2 градуса. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в понедельник, 22 марта, в Пермский край с юго-западным ветром будет поступать теплый воздух. В Перми большая часть дня будет малооблачной. Температура повысится до +2°, по краю до -1…+3°.

Во вторник придут небольшие и умеренные снегопады, днем - ливневые. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем от -2 до +2°, в Перми ночью -3…-5° и днем до +1°.

В ночь на 24 марта похолодает до -4…-9° по краю и до -5…-7° в Перми. Днем будет малооблачная погода и +1…+3°.

- В четверг на Урал распространится теплая воздушная масса, - говорят метеорологи. - Ночью температура ожидается в пределах -1…-6°, холоднее будет на юге, а днем потеплеет до +3…+7° по краю и до +5…+7° в Перми.

К концу недели воздух будет хорошо прогреваться, температура поднимется до +4…+8°, но ночи по-прежнему еще будут морозные -2…-7°.

Потепление не будет сопровождаться сильным таянием снега, и отклонение среднесуточной температуры от нормы будет небольшим, в пределах 2-3 градусов. Осадков в конце недели не ожидается.