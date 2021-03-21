Коронавирус в Перми, последние новости на 22 марта 2021 года: общее число заболевших перевалило за 50 тысяч

За сутки выявили 129 заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за минувшие сутки выявили у 129 человек. Ежедневно количество новых случаев уменьшается. По информации Роспотребнадзора, из новых заболевших 40 человек отправили на лечение в больницу, 89 лечатся амбулаторно. Среди заболевших есть дети, инфекцию выявили у 10 маленьких пациентов.

На лечении в больницах на сегодняшний день находятся 806 человек, из них 54 на аппаратах ИВЛ. Смертельных случаев зарегистрировано 9.

Роспотребнадзор назвал территории, где были обнаружены заболевшие коронавирусной инфекцией, их 17. Всего за сутки выявили 129 случаев.

Данные: Оперштаб.

В Перми 86 заболевших, второе место по числу новых случаев поделили три территории - Кунгур, Пермский муниципальный район и Чернушинский городской округ, там по 6 заболевших. В Березниках - 5 случаев.

В Березовском муниципальном округе COVID-19 у 4 человек. В Чайковском, Александровском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе, в Соликамском и Чердынском городских округах по 2 заболевших.

По одному в следующих территориях: Октябрьский, Осинский и Суксунский городские округа, Еловский, Кудымкарский и Ординский муниципальные округа.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 50 053 человека.