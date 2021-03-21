«Женщина вылетела из дверей». В Пермском крае перевернулась «скорая» с четырьмя пациентами

В ДТП с машиной скорой помощи пострадали люди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Косинском районе 19 марта в ДТП попал автомобиль скорой помощи. Около 18.00 медицинский УАЗ ехал по дороге Евсеево-Коса, за рулем был 52-летний водитель. На 29 километре трассы машину занесло, водитель не справился с управлением. «Скорая» слетела с дороги и перевернулась.

По информации источника, в машине находилось 6 пациентов. В ГУ МВД подтвердили факт ДТП и сообщается о четырех пострадавших женщинах. Их везли с маммографии из Гайнской больницы в Косу.

- В результате ДТП двое пассажиров 66 и 62 лет с различными травами доставлены в больницу, еще двоим назначено амбулаторное лечение, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации источника, одна из пациенток вылетела из автомобиля. В машине не было медиков, помощь пострадавшим оказать на месте было не кому. Их отправили в ближайшую больницу на проезжавшем в попутном направлении автобусе.

В Минздраве пока не прокомментировали произошедшее, информация о состоянии пострадавших пациентов уточняется.