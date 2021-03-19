Коронавирус в Перми, последние новости на 20 марта 2021 года: число новых заболевших постепенно уменьшается

С начала пандемии обследовано более 1,47 миллионов жителей Прикамья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми и Пермском крае. Последние новости на утро 20 марта 2021 года: общее число заболевших в регионе составило 49 775.

За последние сутки в Пермском крае зарегистрировали 132 заболевших коронавирусом. Шесть человек госпитализировали, 116 лечатся амбулаторно. Среди заболевших больше женщин, также инфекцию выявили у 2 детей. Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона.

Инфографика: оперштаб

На утро 20 марта в больницах находятся 825 человек. Выздороветь удалось 43 633 жителям края. На карантине - 1 326 прикамца. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 869 человек.

Инфографика: Яндекс

В общей сложности в регионе за весь период диагностики выполнено 1 600 151 исследований. В том числе более 787 тысяч тестов проведено в лабораториях медицинских организаций. С начала пандемии обследовано более 1,47 миллионов жителей Прикамья.