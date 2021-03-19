«Дети помогают детям». В Перми стартовала благотворительная акция, призванная помочь маленьким пациентам с онкологией

Работа была коллективная, а что в итоге получилось, может теперь оценить каждый пермяк. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

В Перми стартовала благотворительная акция «Выручай!». Особенность ее в том, что больным детям с онкологическими заболеваниями помогают не только взрослые, но и дети.

- Принять участие в ней может каждый пермяк, - рассказали специалисты благотворительного фонда «Берегиня», которые 12 лет помогают детям Перми и Пермского края побороть онкологические и другие тяжелые заболевания. – Наш фонд проводит десятки благотворительных акций каждый год. Но в марте 2021 года стартовала особенная акция, в ходе которой детям помогают дети. Невероятно талантливые школьники и преподаватели школы дизайна «Точка» разработали дизайн упаковки и товаров, которые будут продаваться в кондитерских «Виолет», а прибыль от продажи кондитерских изделий будет передана подопечным фонда «Берегиня».

Здорово, что в ходе благотворительной акции можно позаботиться не только о здоровье больных детей, но и об экологии, ведь все товары, разработанные школьниками, созданы из эко-материалов. В них заложена философия заботы о планете, которую мы оставляем своим детям.

- Дизайн-проект, в котором поучаствовали наши ученики, имеет двойную пользу: во-первых, это образовательный проект, во-вторых, он имеет социальную направленность, - говорит заместитель директора школы «Точка» Ирина Кузьмина. - Девочки впервые столкнулись с тем, что они выполняют реальный проект от реального заказчика и почувствовали себя по-настоящему полезными этому миру.

Работа была коллективная, а что в итоге получилось, может оценить каждый пермяк.

Какие товары можно приобрести, чтобы помочь детишкам?

1 Выручай!-сумка – стильный, прочный и надежный шоппер. Она может заменить миллиард пластиковых пакетов.

2 Выручай!-коробочка — она украсит ваш торт, а еще может превратиться в корону и гирлянду флажков. Отличное дополнение к подарку на праздник.

3 Выручай!-стаканчик – удобный стаканчик для вкусных напитков с собой. Подарит позитив и поможет детям выздоравливать, ведь 5 рублей от продажи каждого напитка будут переданы благотворительному фонду «Берегиня».

Адреса продаж и все подробности акции можно узнать на сайте благотворительного фонда «Берегиня».