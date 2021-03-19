«Аномального паводка не будет». Но в случае резкого потепления в Прикамье может затопить 113 населенных пунктов

Такой была ситуация с паводком в Пермском крае прошлой весной. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Март в этом году выдался по-зимнему холодным, выше нуля столбик термометра стал подниматься лишь во второй половине месяца. Каким в этом году будет половодье? Ожидаются ли подтопления?

- Ситуация будет более спокойной по сравнению с прошлым годом, когда на некоторых постах были перекрыты исторические максимумы подъема воды и приток в водохранилище был одним из самых больших за последние два десятилетия, - объясняет инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. -Этой зимой у нас выпало не так много снега, его меньше, чем обычно, даже в восточной - горной части края. К тому же прошлогоднее лето и осень были сухими, поэтому запасы влаги в почве небольшие. Все эти факторы говорят о том, что в среднем по краю половодье будет не очень высоким.

Конечно, все будет зависеть и от того, как будет происходить таяние снега. Если в апреле случится резкое и продолжительное потепление, то локальные подтопления не исключаются.

- В зону возможного подтопления могут попасть 113 населенных пунктов в 36 муниципалитетах, - пришли к выводу на Межведомственной комиссии по подготовке к паводку. - Подтопленными могут оказаться два корпуса Кишертской центральной районнойбольницы, Пашийский цементный металлургическийзавод, три дороги местного значения и два моста в Кунгуре.

Чтобы минимизировать риск возникновения ЧС, проводится подготовка к пропуску паводковых вод, запланированы чернение и распиловка льда, готовятся места возможной эвакуации из зон подтопления.

Как заявили в краевом управлении МЧС, запланированных мероприятий, а также сил и средств достаточно для того, чтобы весеннее половодье прошло без серьезных последствий.

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