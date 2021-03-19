Гаджеты пермяков «заправили» скоростным интернетом и подключили к новой технологии связи

Технология связистов позволяет лучше слышать собеседника в шумных местах Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителям Пермского края в этом году добавили связи и интернета. Более 90 тысяч пермяков теперь могут в 10 раз быстрее загружать информацию онлайн и еще лучше слышать собеседника во время звонка. Инженеры МегаФона провели масштабную модернизацию сети в регионе.

В небольших поселках скачать фильм можно так же быстро, как и в крупных городах

В 41 населенном пункте Прикамья связисты установили новое телеком-оборудование. Работы провели в 22 районах края: от Гайнского до Чернушинского.

Представители оператора связи отмечают: теперь загружать интернет-страницы жители небольших населенных пунктов могут так же быстро, как и в крупных городах региона. Максимальные скорости передачи данных у МегаФона в Прикамье выросли до 50 Мбит/с. Такие показатели позволяют, например, загрузить фильм в HD-качестве менее чем за 3 минуты.

Скоростной 4G-интернет стал доступен в селах Константиновка, Большая Соснова, Малые Кизели, Черновское, Сараши, Барда, Шерья, Орда.

Качество связи также стало лучше впоселках Березовка, Зюкайка, Гайны, Юсьва, Елово и Кебраты.

Значок LTE появился в смартфонах и планшетах жителей деревень Нижнее Галино, Ивашково, Поедуги, Половинка, Большой Кашкалак и Верх-Иньва.

- В зоне нашего внимания не только города, но и небольшие населенные пункты. Благодаря проведенным телеком-работам наши абоненты, проживающие в селах и поселках, смогутеще быстрее скачивать видео и серфить по сайтам, мгновенно отправлять онлайн-файлы или смотреть мобильное ТВ, - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

"Цифровых новичков" стало на 15 процентов больше

Согласно статистике, чаще всего сельские абоненты расходуют гигабайты на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях и видеозвонки в мессенджерах, пояснили в пресс-службе оператора.

В целом, по данным связистов,за 2020 год среди населения края значительно увеличилась доля тех, кто впервые стал пользоваться интернет-сервисами на смартфонах, мобильными приложениями и проводить онлайн-операции с гаджетов. Количество таких цифровых абонентов в Прикамье только в сети МегаФона выросло на 15 процентов за год. А общий интернет-трафик жителей края за этот период увеличился на 56 процентов.

Впрочем, по онлайн-аппетитам традиционно лидируют жители столицы региона. Чтобы обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей, телеком-инженеры расширяют пропускную способность сети и в Перми.

Еще быстрее от Закамска до Голованово

По словам директора МегаФона в Пермском крае Ильи Головнина, средние онлайн-скорости для горожан в этом году стали выше в 2 раза.

- Улучшения в передаче данных смогут оценить жители всех микрорайонов. Мы также модернизировали объекты связи по городу - от Закамска до Голованово. Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда», - рассказал топ-менеджер сотовой компании.

Как удалось выяснить нашей редакции, помимо увеличенияскорости передачи данных, все 4G-оборудование инженеры МегаФона подключили к технологии HD-Voice.

Такое телеком-решение передает звук максимально четко и делает речь более разборчивой. Благодаря эффекту шумоподавления можно комфортно разговаривать по мобильному в общественных местах или, например, в транспорте.

По последним данным, в нашем регионе уже более 90 процентов населения могут позвонить близким или пообщаться по видеосвязи в сети оператора МегаФон.