Коронавирус в Перми, последние новости на 19 марта 2021 года: общее число заболевших приближается к 50 тысячам

В регионе сохраняется часть ограничений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на утро 19 марта 2021 года: общее число заболевших приближается к 50 тысячам.

За минувшие сутки выявили еще 134 новых случая. 20 человек лечатся в больницах, 114 – амбулаторно. По-прежнему больше всего заболевших среди пожилых людей. Также инфекцию выявили и у 4 детей.

Смертельных случаев за прошлый день не было зарегистрировано. Всего в Прикамье от ковида скончались 1858 человек.

Новые заболевшие проживают в 23 территориях региона. В Роспотребнадзоре назвали тройку лидеров. Это традиционно Пермь, где выявили 58 заболевших, на втором месте Кунгур – 12 человек с ковид, тройку замыкают Березники, там 10 новых случаев.

В Пермском муниципальном районе коронавирус у 9 прикамцев, в Чайковском – у 7, в Чердынском городском округе – у 5. По 4 жителя с COVID-19 обнаружено в Бардымском муниципальном округе, Ильинском и Октябрьском городских округах.