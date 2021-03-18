Где этим летом смогут отдохнуть пермяки

В этом году подорожали путевки и билеты на самолеты. Фото: архив "КП"

В расписании пермского аэропорта появляются все новые рейсы в теплые страны. Уже сейчас из Перми можно улететь в Турцию и ОАЭ. Загруженность этих рейсов почти стопроцентная - пермяки соскучились по загранице.

Куда можно будет улететь из Перми

В туристических компаниях отмечают, что пермяки активно заказывают путевки по акции «Раннее бронирование». По прогнозам специалистов, в этом году туристический рынок поделят Россия и Турция.

- Отдых в европейских странах пока затрудняет то, что от приезжих требуют ковидный паспорт либо ПЦР-тест, а это не всем нравится, - говорит член Совета Пермской туристической гильдии Ольга Слухова. - В Турции пока эти требования не отменили, но есть информация, что в скором времени в страну можно будет прилетать без прохождения тестов.

Уже объявлены прямые рейсы из Перми в Крым. Авиакомпания Nordwind Airlines откроет сообщение с полуостровом 26 апреля. До 31 мая, самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. С 1 июня по 30 октября 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время вылета в 4.45, в пути самолет будет 3 часа 20 минут.

В Турцию собираются летать авиакомпании Royal Flight, также заявился лоукостер «Победа». Перевозчик открыл продажу билетов на летний сезон. Выполнять чартерные полеты в Турцию планирует и авиакомпания Nordwind Airlines.

На днях Росавиация разрешила полеты из Перми в Египет и Иорданию, но в расписании аэропорта этих рейсов пока нет.

В Анапу прямые рейсы запланированы с 7 июня. Фото: Анна Маркова

Наша Анапа или их Анталия

Путевки в этом году подорожали, как и билеты на самолеты. Туроператоры и авиаперевозчики ссылаются на рост курса валют, но многие эксперты сходятся во мнении, что в 2020-м году они потерпели колоссальные убытки и теперь их нужно компенсировать.

Минимальная цена стоимости билета Пермь – Симферополь для взрослого – около 8000 рублей, в обратном направлении перелет будет стоить почти вдвое дороже – 15 700 рублей. Такие данные приводит сайт по продаже билетов. Если посчитать стоимость перелета на 1 июня в обе стороны на семью из 4 человек, придется потратить около 60 000 рублей. Примерно столько же будут стоить и билеты в Сочи.

В Анапу прямые рейсы запланированы с 7 июня. За полет в город-курорт самолетом авиакомпании «Победа» на четверых в обе стороны придется отдать более 80 000 рублей.

- Путевки на наш юг по сравнению с прошлым годом подорожали, но по акции раннего бронирования не на много, - говорит Ольга Слухова. - К лету все будет дороже. Туры в Турцию тоже дешевле не стали, отдых в хороших отелях обойдется в копеечку.

Например, для семьи из двух взрослых и двух детей 10 дней по системе «все включено» в пятизвездочном отеле в Турции обойдется в 150 000 рублей, В России за эту сумму можно отдохнуть 2 недели, но это будет пансионат и трехразовое питание.

Бюджетный «турецкий вариант» - отель 3 звезды - будет стоить примерно, как отдых в России.