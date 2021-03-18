Где этим летом смогут отдохнуть пермяки

В этом году подорожали путевки и билеты на самолеты.
Фото: архив "КП"
В расписании пермского аэропорта появляются все новые рейсы в теплые страны. Уже сейчас из Перми можно улететь в Турцию и ОАЭ. Загруженность этих рейсов почти стопроцентная - пермяки соскучились по загранице.
Куда можно будет улететь из Перми
В туристических компаниях отмечают, что пермяки активно заказывают путевки по акции «Раннее бронирование». По прогнозам специалистов, в этом году туристический рынок поделят Россия и Турция.
- Отдых в европейских странах пока затрудняет то, что от приезжих требуют ковидный паспорт либо ПЦР-тест, а это не всем нравится, - говорит член Совета Пермской туристической гильдии Ольга Слухова. - В Турции пока эти требования не отменили, но есть информация, что в скором времени в страну можно будет прилетать без прохождения тестов.
Уже объявлены прямые рейсы из Перми в Крым. Авиакомпания Nordwind Airlines откроет сообщение с полуостровом 26 апреля. До 31 мая, самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. С 1 июня по 30 октября 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время вылета в 4.45, в пути самолет будет 3 часа 20 минут.
В Турцию собираются летать авиакомпании Royal Flight, также заявился лоукостер «Победа». Перевозчик открыл продажу билетов на летний сезон. Выполнять чартерные полеты в Турцию планирует и авиакомпания Nordwind Airlines.
На днях Росавиация разрешила полеты из Перми в Египет и Иорданию, но в расписании аэропорта этих рейсов пока нет.
В Анапу прямые рейсы запланированы с 7 июня.
Фото: Анна Маркова
Наша Анапа или их Анталия
Путевки в этом году подорожали, как и билеты на самолеты. Туроператоры и авиаперевозчики ссылаются на рост курса валют, но многие эксперты сходятся во мнении, что в 2020-м году они потерпели колоссальные убытки и теперь их нужно компенсировать.
Минимальная цена стоимости билета Пермь – Симферополь для взрослого – около 8000 рублей, в обратном направлении перелет будет стоить почти вдвое дороже – 15 700 рублей. Такие данные приводит сайт по продаже билетов. Если посчитать стоимость перелета на 1 июня в обе стороны на семью из 4 человек, придется потратить около 60 000 рублей. Примерно столько же будут стоить и билеты в Сочи.
В Анапу прямые рейсы запланированы с 7 июня. За полет в город-курорт самолетом авиакомпании «Победа» на четверых в обе стороны придется отдать более 80 000 рублей.
- Путевки на наш юг по сравнению с прошлым годом подорожали, но по акции раннего бронирования не на много, - говорит Ольга Слухова. - К лету все будет дороже. Туры в Турцию тоже дешевле не стали, отдых в хороших отелях обойдется в копеечку.
Например, для семьи из двух взрослых и двух детей 10 дней по системе «все включено» в пятизвездочном отеле в Турции обойдется в 150 000 рублей, В России за эту сумму можно отдохнуть 2 недели, но это будет пансионат и трехразовое питание.
Бюджетный «турецкий вариант» - отель 3 звезды - будет стоить примерно, как отдых в России.