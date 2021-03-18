Мнение пермяков учтут при корректировке стратегии развития города

Председатели ТОС рассказали, какие проблемы волнуют пермяков. Фото: Администрация Перми.

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин провел встречу с председателями ТОС города.

- Я хотел бы выслушать ваши предложения о нашей дальнейшей совместной работе, - отметил Алексей Дёмкин. - Территориальное общественное самоуправление позволяет жителям города участвовать в решении вопросов местного значения. В соответствие с поручением губернатора мы планируем провести ряд «круглых столов», чтобы услышать, что волнует горожан. Мнение пермяков и ваши пожелания в дальнейшем лягут в основу стратегии устойчивого развития Перми на ближайшие 10 лет.

Новые дороги, тротуары, освещение, спортплощадки

На встрече отмечалось, что при взаимодействии с председателями ТОС в Перми был сформирован перечень потребностей по благоустройству городских микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой. Его стоимость составила более 2 миллиардов рублей. Этот список определяет на перспективу, какие необходимо построить дороги и тротуары, детские спортплощадки, куда провести освещение, где разместить площадки по сбору мусора, противопожарные водоемы.

Представители администрации Перми рассказали о том, что удалось реализовать в прошлом году и что предстоит сделать в ближайшее время.

Общественники ТОС и сами активно участвуют в преображении города. Например, они предлагают проекты для инициативного бюджетирования, когда 75% расходов оплачивается из бюджета Пермского края, а 25% - из средств местного бюджета, населения и юридических лиц.

В этом году, в частности, будут реализованы 3 проекта, заявленные от пермских ТОС, которые победили в конкурсном отборе на уровне Пермского края. Они направлены на возведение детской и спортивной площадок и аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне Бумкомбинат Орджоникидзевского района.

С этого года в городе Перми стартовал новый механизм участия горожан в осуществлении местного самоуправления - конкурс инициативных проектов. Софинансирование осуществляется в пропорции: 95% из бюджета города и 5% - инициативные платежи жителей. Грантовый фонд конкурса составил 22 миллиона рублей. Наибольшую активность проявили жители Орджоникидзевского, Свердловского и Дзержинского районов. На городской комиссии решили поддержать 17 инициативных проектов. В итоге будут обустроены новые скверы, спортивные и детские площадки в разных микрорайонах города.

Мало построить, надо содержать

Председатели ТОС поднимали на встрече вопросы, которые волнуют многих жителей города. Пути их решения обсуждались прямо во время встречи с временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным.

- Хорошо, что в 2019 году была принята программа «О благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми», ведь долгое время благоустройству в частном секторе не уделяли внимания, - отметил, например, руководитель Лиги председателей ТОС города Перми, председатель ТОС «Пихтовая Стрелка» Максим Волик. - Но у членов ТОС есть пожелания, как сделать эту программу более эффективной. К примеру, сейчас начали строить в жилых кварталах дороги 4-й категории и тротуары. Но их нужно качественно содержать, чтобы они дольше служили, например, делать там, где нужно, дренажные канавы, чтобы их не затапливало.

- Действительно, мне тоже приходят обращения по этому поводу, - отметил Алексей Дёмкин. - Считаю, что необходимо качественно содержать дороги и тротуары и для этого предлагаю оперативно разыгрывать контракты на их обслуживание.

Многие участники встречи говорили о том, что людей сейчас все больше заботят вопросы экологии.

Так, председатель ТОС «Парковый-2» Дзержинского района Оксана Кирязова рассказала об обеспокоенности жителей микрорайона судьбой Черняевского леса и его обитателей.

- В рекреационной зоне с 7 беседками собираются любители шашлыков, шум и дым мешают жителям домов и животным в парке, с берез для розжига обдирается береста.

Представители администрации пообещали, что будет рассмотрен вопрос об изменении назначения этой рекреационной зоны.

НАША СПРАВКА

В Перми сейчас действуют 105 территориальных общественных самоуправлений, количество пермяков, проживающих в границах ТОС, составляет более 70%.