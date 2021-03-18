В Перми после анонимного сообщения эвакуировали школу и административные здания

Из школы эвакуировали детей и педагогов. Фото: Василий Вахрин

В Перми утром, 18 марта, экстренные службы были подняты по тревоге. Позвонил неизвестный и сказал, что в нескольких административных зданиях, одно из которых школа № 2, находятся бесхозные предметы.

По адресам выехали полицейские и сотрудники ФСБ. Все, кто находился в зданиях эвакуировали, школьников отпустили домой, занятия сегодня были отменены. Помещения проверили кинологи с собаками. Информация не подтвердилась, бесхозные предметы не обнаружили. В 10.40 был дан отбой оперативным службам, угрозы нет.

- Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения, - сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. - Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

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