«Дети кинули в меня снежком и обозвали»: В Прикамье решают вопрос о возбуждении уголовного дела – мужчина избил в лифте 11-летнего мальчика

Избивший ребенка даже не прятался от камеры. Скриншот видео.

Дикий случай зафиксировала видеокамера наблюдения в кабине лифта в одной из пермских многоэтажек.

На записи, которая появилась в соцсети, видно, как в лифт заходят трое мальчиков. Школьники дурачатся, обмениваются репликами. Как вдруг на одном из этажей лифт останавливается и в кабину врывается взрослый мужчина. Судя по всему, он специально останавливает лифт на одном из этажей, догнав его.

Вошедший о чем-то спрашивает одного из школьников. Потом размахивается и наносит сильный удар ему по лицу. Потом, размахнувшись, бьет его еще раз. При этом человек не скрывается от камеры, возможно, он не знает, что она фиксирует каждое его движение.

Видеозапись с этой камеры удалось получить отцу избитого мальчика. Чтобы разыскать нападавшего, он выложил ее в соцсети перед тем, как обратиться в полицию. Обидчика долго искать не пришлось, Владимир Сыполов прочитал пост и сам вышел на отца ребенка.

- Мужчина сам вышел утром со мной на связь, - рассказал отец пострадавшего школьника. – Он сказал, что шел из магазина, дети играли за забором на горке, кинули в него снежком. Когда он начал ругать их, ответили ему тем же – обозвали его. Он перелез через забор, бросился за ними, дети забежали в подъезд. Тогда он настиг их в лифте. Он говорит, что раскаивается, пьяный был.

Владимир Сыполов уверяет, что готов извиниться перед ребенком и его родителями, но те не принимают извинений.

Впрочем, извинениями замять дело уже не удастся в любом случае. По факту избиения ребенка уже начали проверку – сначала в полиции. Затем дело забрали в региональное следственное управление.

- 15 марта 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении несовершеннолетнего, которому неизвестный мужчина причинил ушиб лица, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - На следующий день родители пострадавшего обратились с заявлением в органы полиции. Для выяснения обстоятельств произошедшего инициировано изъятие материалов проверки из органов полиции и проведение доследственной проверки. После выполнения проверочных действий будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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