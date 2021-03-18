Место в детсаду, новые остановки и пешеходный переход

Александр Бойченко. Фото: Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае

- Дочке недавно исполнилось полтора годика, и мне нужно срочно выходить на работу, - рассказывает пермячка Елена Воробьева. - Мы живем в Мотовилихе, обращалась в отдел образования, но точного ответа – когда дадут место в детском саду – не получила. Обращаюсь к вам с просьбой помочь.

Два варианта

Руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко провел онлайн-прием граждан, куда можно обратиться с любым вопросом или инициативой.

С проблемой Елены разобрались на месте. Молодой маме предложили два варианта устройства дочери в ясли.

- Если время терпит, отдел образования готов предоставить место в детском саду с июля этого года в микрорайоне Рабочий поселок, - отметил парламентарий. – Если до июля нет возможности ждать, то можно определить ребенка в ясельную группу прямо сейчас в частный детский сад при господдержке – с минимальной для вас оплатой, как в муниципальном детском саду.

Елену устроил первый вариант. Тем более депутат сказал, что будет держать вопрос на контроле до лета, пока ребенка не зачислят в группу.

Елена Воробьева. Фото: Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае

Просьба от всех жителей

И если вопрос с местом в детском саду – сугубо личный, то еще одна пермячка, которая обратилась на онлайн-прием, подняла темы, важные для всего микрорайона.

- Я представитель старшего поколения микрорайона Ива спортивная, - представилась Елена Панфилюк. – В первую очередь, хочу поблагодарить за внимание к жителям Мотовилихи. Благодаря вашей поддержке по проекту «Активное долголетие» в нашем общественном центре местные жители занимаются спортом, творчеством, участвуют в культурно-массовых мероприятиях, общаются, получают новые знания.

В ходе приема Елена Владимировна озвучила просьбы от всех жителей Ивы: сделать освещение от остановки «Июльская» до пекарни «Крендель», оборудовать остановочные комплексы, а также решить вопрос с пешеходным переходом от улицы Грибоедова.

Елена Воробьева. Фото: Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае

- Дело в том, что на днях в нашем микрорайоне открывается детская поликлиника, - объяснила пермячка. – Как мамочки с колясками будут ходить к врачам? А как ждать автобус на остановке? Мокнуть под дождем? Очень надеемся на вашу помощь и сотрудничество.

- Мы тоже надеемся на дальнейшее сотрудничество, вы молодцы, что такие активные. Вопрос с освещением улицы уже решается на уровне города, как только будет принято решение, мы вас проинформируем, - пояснил депутат. – Остановочные комплексы планируют установить в этом году. Мы будем следить, чтобы сроки выполнения не были сдвинуты. По пешеходному переходу информация будет направлена в Пермскую дирекцию дорожного движения. Уверен, что там этот вопрос также прорабатывается.

Как отметил руководитель Региональной общественной приемной, люди обращаются к депутатам с самыми разными вопросами. Пермяки знают, что в здесь их выслушают и окажут реальную помощь. Поэтому количество обращений растет с каждым годом.

«Жителей трудоспособного возраста чаще волнуют социально-экономические вопросы – это и трудоустройство, и обеспечение детей местами в детсадах. А люди старшего поколения стали больше внимания уделять своему здоровью и активному долголетию, поэтому у них востребованы спортивные и досуговые занятия, - подвел итоги приема Александр Бойченко.

Кстати

Проект «Активное долголетие» реализуется в Мотовилихинском районе при поддержке Александра Бойченко с сентября 2019 года. Во время пандемии занятия проходили в онлайн-формате. Но эпидемиологическая обстановка улучшается с каждым днем, поэтому кружки и секции возобновляют работу.

С июля 2020 года в малых группах проводится «Мобильная грамотность» - люди старшего поколения осваивают гаджеты, с января 2021 года возобновились секции по северной ходьбе, а с марта – все остальные секции и кружки. Занятия проходят с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, для лиц старше 65 по-прежнему действует режим самоизоляции.