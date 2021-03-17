Газификацию в Пермском крае активизируют

Сейчас в России есть регионы, где проблема газификации стоит очень остро Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда газ придет в ваш дом или квартиру? А это уже не тайна. Газпром разместил в интернете онлайн-карту, где любой человек может прояснить этот вопрос за пару минут. Так, в Пермском крае до 2025 года планируется построить 468 километров новых газопроводов, газифицировав 10524 домов и квартир. В целом же по стране, как докладывал глава «Газпрома» Алексей Миллер Владимиру Путину к 2025 году планируется обеспечить газом 3632 населенных пункта. Глобальная цель – в 2030 году полностью завершить газификацию страны.

Но это задача отдаленного будущего. Сейчас в России есть регионы, где проблема газификации стоит очень остро. По данным координатора проекта Общероссийского народного фронта «Село. Территория развития», члена Центрального штаба ОНФ Юлии Оглоблиной, даже в Центральном федеральном округе есть регионы, где в сельской местности газифицированы менее 40% частных домов.

«Конечно, далеко не везде газификация возможна и оправдана, для таких удаленных территорий надо применять современные альтернативные технологии. Но там, где есть техническая возможность для подключения природного газа, он должен прийти в дома. Это важнейшее условие повышения качества жизни людей», – цитирует Оглоблину сайт ОНФ.

В этой ситуации жители, страдающие от отсутствия газа, ищут поддержки у народных избранников. И нередко находят ее.

Например, жительница поселка Троицк Пермского края Ирина Москалева обратилась к депутату Государственной думы Дмитрию Скриванову (он избирался по Кунгурскому одномандатному избирательному округу №60) с просьбой о газификации населенного пункта. Газа здесь ждут с нетерпением. Топить дровами – дело недешевое. В среднем отопление одного дома обходится в 20-30 тыс. рублей за отопительный сезон.

Обращение было услышано. По словам Дмитрия Скриванова огромную роль в быстром решении вопроса сыграл тот факт, что руководство колхоза имени Чапаева (а это ключевой работодатель в селе) сделало максимум того, что от них зависело. Аграрии даже за свой счет оформили всю проектно-сметную документацию.

Народный избранник направил запрос губернатору Пермского Края и главе Кунгурского муниципального района. Власти приняли оперативное решение о выделении краем 25 млн руб. из регионального бюджета, еще 8 млн дадут местные органы самоуправления. Сами же работы по газификации и прокладке 10 километров труб начнутся уже нынешней весной. Магистральный трубопровод, который протянется до самого села, должен будет согреть дома 500 человек.