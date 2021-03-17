В Перми мужчина избил 12-летнего мальчика в лифте

Мужчина два раза ударил ребенка по голове.

В Перми 14 марта в одном из домов в Кировском районе камера в лифте запечатлела момент, как мужчина несколько раз бьет мальчика пол лицу кулаком.

Трое мальчишек ехали в лифте, затем к ним зашел мужчина. Видно, что он что-то говорит, а потом два раза бьет парня, который стоял ближе всего к нему.

Отец ребенка написал заявление в полицию и распространил видео в соцсети, чтобы найти обидчика.

- Мужчина сам вышел на связь, - сказал отец пострадавшего школьника. - Все подробности конфликта пока не известны, там дети не понятно, что говорят. Я думаю с их стороны тоже провокации были, все запутано. Но этот человек вышел сегодня утром со мной на связь. По его словам, он шел с магазина, дети были за забором во дворе дома, кинули снежком, обозвали, спровоцировали, он перелез через забор побежал за ними, те забежали в подъезд. В лифте он их догнал, дальше вы видели. Он раскаивается, пьяный был.

В полиции сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

- 15 марта в отдел полиции Кировского района Перми поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился несовершеннолетний 2009 года рождения, которому неизвестный нанес ушиб лица, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев. Позже в дежурную часть обратились родители мальчика с заявлением о том, что их сына избил неизвестный. Личность правонарушителя установлена. В настоящее проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.