Коронавирус в Перми, последние новости на 17 марта 2021 года: за сутки не случилось ни одного летального исхода

Заболеваемость снижается еще и потому, что в ходе массовой вакцинации прививку себе поставили 66 877 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 17 марта общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 49 373 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди 136 новых инфицированных 51 мужчина, 85 – женщин и 10 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 44 в возрасте 50-64 и 40 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Примечательно, что за минувшие сутки ни один пациент не скончался от коронавируса. Такая ситуация происходит впервые за последние несколько месяцев. Сейчас в больницах края продолжают лечение 844 человека, 59 из которых пока находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

А количество тех, кто выздоровел вновь превышает количество заболевших более, чем в два раза. За минувшие сутки списались с больничного 289 человек.

Известно, что новые заболевшие обнаружены в 22 территориях региона. В Перми это 64 жителя, в Чернушинском городском округе - 15 человек, в Березниках - 13 заболевших.

В Чайковском коронавирусная инфекция подтвердилась у восьми прикамцев, в Кунгуре – у пяти. По четыре жителя с COVID-19 обнаружено в Соликамском и Суксунском городских округах.

По три случая заболевания выявлено в Лысьвенском городском округе и Пермском муниципальном районе. В Кудымкаре, Юсьвинском муниципальном округе, а также в Добрянском и Осинском городских округах обнаружено по два инфицированных.

По одному человеку обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Кунгурский муниципальный район, Еловский, Ординский и Уинский муниципальные округа, Горнозаводский, Краснокамский, Октябрьский, Оханский и Очерский городские округа.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.