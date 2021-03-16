«Великолепная десятка»: кто может стать главой Перми

Конкурсная комиссия зарегистрировала десятерых кандидатов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 марта в Перми пройдет первый этап выборов главы города. О своем желании стать мэром Перми изначально заявили 13 человек. Из них конкурсная комиссия в качестве кандидатов зарегистрировала десятерых. В список вошли:

Александр Григоренко - депутат Законодательного Собрания Пермского края от фракции ЛДПР.

Александра Гуляева - координатор «Пермского бегового сообщества».

Алексей Дёмкин - временно исполняющий обязанности главы Перми.

Дмитрий Дмитренко-предприниматель.

Андрей Золотарев -житель Перми.

Евгений Рожков - сотрудник «Почта-банка».

Александр Синявский - глава пермского отделения фонда «Городские проекты», координатор сообщества «Велосипедизация Перми».

Геннадий Сторожев - депутат Пермской городской Думы от КПРФ.

Сергей Ухов - общественный активист.

Эдуард Хайруллин - председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток».

Еще троих человек - общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и пенсионерку Галину Широкову - не допустили к конкурсу из-за проблем с документами. Они не приложили к заявке все нужные справки.

18 марта кандидаты должны будут представить свои программы развития Перми. Выслушав их, конкурсная комиссия выберет двух основных претендентов, а окончательное решение - кто будет руководить городом в ближайшие пять лет - примут депутаты Пермской городской Думы 23 марта на пленарном заседании.

ВАЖНО!

Кто будет выбирать?

В состав комиссии, которая будет изучать программы кандидатов,вошли 12 человек. Это шесть депутатов - Дмитрий Малютин, Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Александр Филиппов, Арсен Болквадзе и шесть известных пермяков: генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов, директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников, эколог Юрий Хохлов и глава администрации губернатора Леонид Политов.