Бешеный трактор снес крыльцо и протаранил машины в Пермском крае

Натворив бед, пьяный тракторист бросил технику за городом. Фото: Андрей Суворов.

Жители панельки на улице Советской в Добрянке Пермского края только ахнули, когда вышли из дома после погрома, который учинил ночью 15 марта 21-летний водитель на тракторе. Крыльцо дома было раскурочено так, словно случился взрыв, а на припаркованных поблизости машинах – свежие вмятины и следы от ударов ковша.

Фото: ВК «Подслушано в Добрянке».

Как выяснилось позже, автор этого беспредела - 21-летний разнорабочий одной из добрянских баз. Там же он угнал и трактор, а потом поехал кататься - куда глаза глядят. Понятно, что в трезвом виде на такое лихой разнорабочий вряд ли бы решился. В ту ночь он был глубоко пьян. К тому же, водительских прав у молодого человека никогда не было.

Вскоре в соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлены многие из тех бед, которые натворил в ту ночь нетрезвый рабочий. Кадры попали на камеру мобильника жильцов, живущих по соседству.

По двору едет трактор, потом поворачивает и цепляет ковшиком припаркованную иномарку. Сигнализация на легковушке орет, но водитель многотонного трактора даже не притормаживает и мчится дальше. Затем достается Ладе Ларгус. Удар приходится в переднюю часть авто, отчего легковушка откатывается в сугроб.

Но это еще не все лихачества, остальное на камеры просто не попало. По данным ГИБДД, в считанные минуты бешеный трактор покорежил еще три легковушки, а потом снес крыльцо дома.

- Управляя фронтальным погрузчиком, водитель не справился с управлением и совершил наезд на пять автомобилей: ВАЗ-21102, Лада Ларгус, ВАЗ-21150, Ниссан Жук, Ниссан Альмера, припаркованных по улице Лизы Чайкиной, 26, а также по улице Советская, 98, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Брошенный трактор нашли потом за городом. По факту массового ДТП проводится проверка. Виновного задержали. Было установлено, что в момент совершения ДТП он находился в нетрезвом виде.

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