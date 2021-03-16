«Проклятое место». В Пермском крае рядом с домом, где подросток зарубил всю свою семью, зарезали молодого мужчину

Александр Федосеев погиб от удара ножом на месте ЧП. Фото: ProCHAD

В поселке Октябрьский, который вначале марта прогремел на всю страну из-за тройного убийства семьи Горбуновых, снова пролилась кровь. Новое убийство произошло на той же улице - Интернациональной. 12 марта в частном доме был убит Александр Федосеев.

По информации Следственного комитета по Октябрьскому району, в доме собралась компания мужчин, которая выпивала. Между двумя из них произошла ссора, подозреваемый схватил нож и ударил им Александра.

На место вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось, он скончался на месте. Известно, что оба мужчины находились в нетрезвом состоянии и были раннее судимы.

- Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщает СКР по Пермскому краю.

Напомним, утром 2 марта частном доме в поселке Октябрьский на улице Интернациональной были найдены тела супругов Горбуновых и их дочери. Сначала под подозрение попал глава семьи, но только после экспертизы стало понятно, что он среди погибших. Полиция стала искать 16-летнего сына Горбуновых.

Выяснилось, что парень подался в бега. На следующий день его задержали в хостеле в Екатеринбурге и привезли в родной поселок. Там он признался в тройном убийстве. Основной причиной своих чудовищных действий он назвал - нежелание учиться и помогать родителям, которые заставляли его это делать. Суд арестовал школьника на 2 месяца. Уголовное дело расследует Следственный комитет Пермского края.

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