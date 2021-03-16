«Беспокоят редких рачков». Руководство Кунгурской ледяной пещеры накажут за то, что разрешали купальщикам окунаться на Крещение

Крещенские купания в подземных озерах Кунгурской ледяной пещеры совершают уже 16 лет, но это губительно сказывается на фауне. Фото: архив "КП"

- На Крещение в Кунгурской ледяной пещере есть традиция – совершать купания, этой традиции уже 16 лет. Мы предлагаем нашим гостям приобщиться к Таинству Крещения, принимаются индивидуальные и коллективные заявки, - приглашает сайт ледяной пещеры.

И туристы с охотой платили деньги и ехали в одну из главных достопримечательностей Прикамья, чтобы на Крещение окунуться не в обычную купель, а в настоящее подземное озеро.

Но сейчас этой необычной традицией занялась прокуратура, куда поступили сообщения от местных жителей, переживающих за судьбу редких краснокнижных рачков.

В начале прошлого века исследователи Кунгурской ледяной пещеры нашли здесь рачков – крангониксов, которые адаптировались к пещерному образу жизни и были занесены в Красную книгу. О них во время посещения пещеры рассказывают все экскурсоводы. Обитают эти рачки только в подземных озерах при постоянно низкой температуре воды (до +5 С). И даже минимальные изменения условий жизни губительно сказываются на них.

И как могут сказаться массовые крещенские купания на фауне подземных озер, выясняла прокуратура.

- Установлено, что право пользования участком недр для ведения экскурсионной деятельности в Кунгурской ледяной пещере предоставлено ООО «Сталагмит-Экскурс», - сообщает пресс-служба пермской краевой прокуратуры. – Несоблюдение установленного порядка охраны редких организмов может нарушить естественную среду их обитания и угрожать исчезновением. В связи с выявленными нарушениями директору ООО «Сталагмит-Экскурс» внесено представление. К тому же материалы проверки были направлены в Министерство природных ресурсов для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.

В итоге должностным лицам, допустившим крещенские купания в озерах с редкими рачками, грозит административный штраф до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам - до трехсот пятидесяти тысяч рублей.