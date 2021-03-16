«Получили бесценный опыт, поделимся с детьми». В Перми родители одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку

Во время сдачи ЕГЭ все в одинаковых условиях демонстрируют свои знания. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Списывать абсолютно бесполезно, проверяющие по установленным в кабинете камерам видят каждого ребенка, и как только ученик делает попытку списать, люди мгновенно реагируют. Для нас важно, чтобы родители после акции подготовили своих детей эмоционально к спокойному прохождению процедуры экзамена. В первую очередь ЕГЭ – это справедливая процедура, обеспечивающая равные возможности получения образования для всех. Здесь все в одинаковых условиях демонстрируют свои знания, - давала последние напутствия родителям министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Шпаргалкам и мобильникам не место на ЕГЭ

В Перми мамы и папы будущих выпускников школ сдавали ЕГЭ в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзамен по русскому языку в этом году проходил в лицее №8. С утра здесь собрались самые активные и неравнодушные родители одиннадцатиклассников, чтобы на себе почувствовать и понять, какие испытания предстоит пройти их детям через пару месяцев.

На экзаменах, которые сдавали мамы и папы, все было организовано в точности так, как будет организовано на ЕГЭ, которые будут писать выпускники: инструктаж в ровно назначенное время, распечатка заданий ровно в 10.00, строгая рассадка по вариантам, запрет на разговоры. Задача родителей была понять, что главный принцип сдачи ЕГЭ – это честность. И что путь, который предстоит пройти их детям - не так сложен, если знать, как идти.

Поддержать смелых мам и пап и тоже написать ЕГЭ пришли министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, заместитель министра Наталья Зверева и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проходила испытание ЕГЭ со своим младшим сыном.. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Я очень рада, что вы решили принять участие в экзамене, - выступила перед началом испытаний детский омбудсмен. – Это всегда волнительно, я сама проходила это со своим младшим сыном. Обращений по вопросам сдачи ЕГЭ у меня, как у Уполномоченного по правам ребенка, не очень много, и чаще они связаны с использованием сотовых телефонов. Поэтому всем детям нужно заранее сказать, что мобильникам на экзаменах «Нет», «Нельзя» и «Ни в коем случае», это сыграет только против вас. Еще важен настрой, который дадут своему ребенку родители. Это стандартная процедура, которую прошли тысячи школьников России и сложностей быть не должно, если во время школьной жизни ученик добросовестно учился.

Главное – не переживать!

Попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ и рассказать потом об этом своим детям решили и известные пермские спортсмены и актеры. Вот что говорит пермский футболист, бывший нападающий ФК «Амкара» Сергей Волков.

Пермский футболист, бывший нападающий ФК «Амкара» Сергей Волков писал ЕГЭ, чтобы потом рассказать об этом своей дочери. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Школу я закончил давно, но как только узнал, что родителям можно попробовать свои силы, сразу принял приглашение, ведь моей дочке тоже скоро предстоит сдавать экзамены, - рассказал «Комсомолке» Сергей Волков. – Готовился к сдаче ЕГЭ я в ускоренном порядке, так как очень хотел узнать сам, как все это проходит, чтобы потом поддержать дочь. Еще до начала экзамена я вижу, что в пункте царит спокойная и добродушная обстановка. Главное - не нужно переживать и все получится.

- А я к экзамену, увы, не успела подготовиться, но тоже буду сдавать, - говорит актриса Театра-Театра многодетная мама Евгения Барашкова, она воспитывает четырех детей, старшая из которых в прошлом году уже прошла испытания, а средней и младшим только предстоит. – Я планировала не только полистать материал, но и попробовать написать варианты, но не сложилось. Это мой первый опыт сдачи ЕГЭ, и я надеюсь, что те знания, которые я получила когда-то в школе, мне сейчас помогут.

В одном кабинете пишут ЕГЭ министр образования Пермского края Раиса Кассина и актриса Театра-Театра Евгения Барашкова Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

ЕГЭ – это реальный шанс поступить в вуз своей мечты

Затем все родители, заявившиеся на ЕГЭ, сдали свои личные вещи и прошли в аудитории, где им предстояло ответить на вопросы своего варианта. С собой взяли только паспорт и черную ручку. На входе в пункт сдачи ЕГЭ каждого проверили металлоискателем. Впереди у них был 45-минутный экзамен, в ходе которого мамам и папам предстояло понять, что ЕГЭ - это честная процедура, по результатам которой у каждого ребенка появляется шанс поступить в вуз своей мечты.

Свои баллы родители узнали уже через час после сдачи работ.

- Но, пожалуй, баллы – это не самое главное, что нам удалось получить во время сдачи ЕГЭ, - говорят родители. - Главное - опыт, о котором мы расскажем своим детям, их одноклассникам и родителям в родительских чатах и на родительских собраниях. Свои ощущения и переживания от экзамена мы донесем до наших детей, и уверены, что это поможет снять им излишнее эмоциональное напряжение и прийти на сдачу ЕГЭ более спокойными. Ведь очень важно заранее знать, что в пункте приема выпускных экзаменов царит доброжелательная обстановка. И каждый сможет показать все то лучшее, чему научился за годы учебы в школе.

НАША СПРАВКА

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит в пятый раз, ее инициатором является Рособрнадзор.