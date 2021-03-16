Веломаршруты, ЖКХ и баскетбол для особенных детей: партия «Новые Люди» подвела итоги «Марафона идей» в Прикамье

Вот они, победители "Марафона идей" в Пермском крае.

- Мы хотели бы приобщить как можно больше жителей Кунгура к велосипедному движению, а для этого – организовать веломаршруты с GPS-навигацией, - говорит Светлана Решетникова. – В нашем городе много исторических достопримечательностей, которые стоит посмотреть, а в окрестностях немало красивых мест.

Партия «Новые Люди» начала подводить в регионах итоги федерального конкурса «Марафон идей». Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта, всего за месяц из 65 регионов их поступило больше 15 тысяч. Из Пермского края пришли 574 заявки.

В рамках «Марафона идей» любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта: https://marafon.newpeople.ru/.

Претенденты рассказывали о своих проектах.

И вот настала пора выбрать победителей конкурса. Первым регионом, в который приехали члены конкурсной комиссии во главе с председателем партии Алексеем Нечаевым, стал Пермский край. Жюри предстояло оценить проекты полуфиналистов и выбрать лучшие из них.

Задача перед конкурсной комиссией стояла действительно непростая. Претенденты предлагали интересные идеи. Например, одна из участниц предложила обучать бездомных собак из приютов навыкам поводырей-помощников для незрячих людей. Самый юный участник марафона признался, что хочет организовать Ютуб-канал для тех, кто выбирает профессию. Немало было предложений, связанных с благоустройством родных поселков и городов.

Члены жюри внимательно выслушивали авторов проекта.

- В Прикамье в полуфинал вошло 14 заявок, - прокомментировал итоги конкурса председатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев. - Чтобы реализовать некоторые из них, достаточно помочь живым участием - подключить наш актив. В Пермском крае уже активно работают сотни наших активистов, их количество растет и к концу весны, я думаю, это будет больше тысячи человек. А для осуществления некоторых проектов нужна финансовая поддержка.

Председатель партии "Новые Люди" Алексей Нечаев поздравил победителей.

Такой поддержки удостоится, в том числе, и проект Светланы Решетниковой по организации веломаршрутов в Кунгуре. Одобрение получила и идея Евгении Герасимовой – организовать в Прикамье ассоциацию специалистов и начать решать проблему прочистки вентиляции в жилых домах.

Партия поддержит и проект Алексея Дружинина по возрождению инклюзивной баскетбольной команды, в которой особенные дети смогут заниматься спортом наравне с другими ребятами.

Также большой интерес конкурсной комиссии вызвало предложение Олега Кашина выйти с законодательной инициативой о выделении по 1 гектару земли всем гражданам нашей страны под строительство родовых поместий.

На вопрос КП, какой опыт получили политики, запустив «Марафон идей», Алексей Нечаев отвечает так:

- Мы еще раз убедились, что в нашей стране есть множество людей, которые заинтересованы в том, чтобы изменить окружающий мир к лучшему, готовы приложить для этого усилия, и не ждать, что это сделает за них кто-то, - говорит Алексей Нечаев. - Мы не случайно выбрали Пермь и Пермский край, чтобы начать подводить итоги конкурса. Здесь живет много инициативных жителей, которые очень хотят изменить свою малую Родину к лучшему. А мы им в этом поможем.

Число активистов партии постоянно растет.

НАША СПРАВКА

Партия «Новые Люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые Люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08 %), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).

Штабы партии «Новые Люди» созданы в 73 регионах страны. Партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.