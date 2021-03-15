Коронавирус в Перми, последние новости на 15 марта 2021 года: количество заболевших ежедневно снижается

В больницах края с подтвержденным диагнозом коронавирус сейчас находятся 829 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 16 марта общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 49 237 человек. За предыдущие сутки в регионе выявлено 139 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 100 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Каждый день количество заболевших продолжает медленно, но снижаться.

- Среди 139 новых инфицированных 59 мужчин, 80 – женщин и восемь детей, - сообщили в краевом оперштабе. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 39 человек, 40 в возрасте 50-64 и 41 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Всего в больницах края с подтвержденным диагнозом коронавирус сейчас находятся 829 человек. 60 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки вылечились и списались с больничного по COVID-19 179 человек. Снижается в Прикамье и количество заболевших ОРВИ.

- С 8 по 15 марта в регионе было зарегистрировано 20 тысяч случаев ОРВИ, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. - Уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог во всех возрастных группах. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – адено- и риновирусы, парагрипп. Вирусы гриппа не обнаружены.