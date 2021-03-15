Какими темпами в Прикамье идет расселение ветхого жилья и модернизация сетей

За год в новые квартиры переехали 6,8 тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очень важным итогом 2020 года стал тот факт, что несмотря на пандемию не было остановлено ни одного проекта, необходимого для жителей Пермского края: газифицировались территории, строились водоводы и котельные, расселялось ветхое и строилось новое жилье. Причем ряд задач решался опережающими темпами.

План по строительству нового жилья в 2020 году в Пермском крае перевыполнен на 11 процентов. Губернатор Дмитрий Махонин поручил активнее строить не только в Перми, но и в территориях региона – в том числе для того, чтобы переселять людей из аварийных домов. По целевым показателям нацпроекта в 2020 году в Пермском крае требовалось ввести 1,077 млн кв. м жилья, фактически введено 1,195 млн кв. м.

Опережающими темпами ведется и расселение аварийных домов. Всего за два последних года в Пермском краерасселено свыше 180 тыс. кв. м. аварийного жилья. По итогам 2020 года годовой план расселения в Прикамье перевыполнен на 16 процентов, расселено 97,27 тысяч квадратных метров. За год в новые квартиры переехали 6,8 тысячи человек, порядка 1000 из них - на год раньше планируемого срока.

Этот темп задает нацпроект «Жилье и городская среда». Как и другие, предложенные президентом России Владимиром Путиным, он был поддержан партией «Единая Россия». Цель проекта - до 1 сентября 2025 года ликвидировать весь аварийный жилфонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Уже есть территории-рекордсмены, где эта цель достигнута: Березники, Сивинский муниципальный район, Куединский муниципальный район и Ординский городской округ.

Но и другие муниципалитеты двигаются к решению задачи ускоренными темпами. 15 территорий Прикамья определили участки под возможное строительство новых домов для расселения «аварийки»: в Перми, Чайковском, Краснокамске, Губахе, Соликамске, Осе, Кунгуре, Нытвенском, Кудымкарском, Чернушинском, Лысьвенском, Октябрьском, Чусовском городских округах, Александровском муниципальном округе и Пермском районе. Построить дома и заселить в них граждан из аварийного жилья планируется в 2022-24 годах. Сейчас ведется анализ участков в части обеспеченности водой, газом, теплом, электричеством, а также возможности строительства детсадов, школ и поликлиник.

К слову об инженерных сетях. Не секрет, что большое количество водопроводов, теплотрасс и других объектов инфраструктуры сегодня нуждаются в ремонте. Поэтому губернатор поручил ускорить их модернизацию в территориях края. Большинство сетей не видело обновления десятилетиями – отсюда и риск аварий. Всего в модернизацию краевых объектов теплоснабжения до 2023 года будет направлено более 2 млрд руб.

Уже есть примеры решения застарелых проблем. Запущен в работу новый водовод, который повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и Краснокамска. Новый водовод позволит подготовить Краснокамск к приему воды от Чусовских очистных сооружений. В результате 57 тысяч жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду.

В Нытве введена в эксплуатацию новая газовая котельная, которая обеспечит теплом всю правобережную часть города. Отопление от котельной получают 100 многоквартирных домов и 27 социальных учреждений – всего около 10 тыс. жителей города. Еще одна новая котельная была запущена в 2019 году, и сегодня город полностью обеспечен теплом из современных источников.

Ускорились и темпы газификации. Благодаря договоренности губернатора с «Газпромом» в 2020 году в Пермском крае введено в эксплуатацию рекордные 39 газопроводов, возможность подключения к газу получили 22 тыс. жителей. На эти цели направлено свыше 2,4 млрд руб. – на 30 процентов больше, чем в 2019 году.

Так шаг за шагом улучшаются условия жизни и качество в Прикамье, и темпы этой работы будут только наращиваться.