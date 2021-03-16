В Москве прошло награждение лидеров строительного комплекса по итогам 2020 года

Фото: «СтройПанельКомплект»

В рамках «Российской строительной недели», которая прошла в Москве, на Международной специализированной выставке RosBuild с 9 по 12 марта состоялось вручение дипломов застройщикам-лидерам по объемам ввода жилья в регионах за 2020 год и конкурса «ТОП ЖК-2021».

В деловой программе выставки и церемониях награждения приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководство Национального объединения застройщиков жилья, профильные ведомства, специалисты строительного комплекса.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Деловая программа форума объединила участников для взаимодействия по реализации государственных программ и национальных проектов, программ реновации жилищного фонда, формирования современной городской среды, поддержки деревянного домостроения. «СтройПанельКомплект» стал лидером Пермского края по объемам ввода жилья в 2020 году. Застройщиком было введено 67 000 кв.м. жилья. Это 9 жилых домов, общей численностью более 1600 квартир.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Сегодня «СтройПанельКомплект» возводит пять жилых комплексов, расположенных в Перми и Пермском районе. В основе масштабных проектов СПК – 60-летняя история деятельности, профессиональная команда и собственное производство ЖБИ! Синергия опыта, преемственности и новаторства позволяют застройщику уверенно планировать долгосрочные и масштабные проекты.