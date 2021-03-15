«Меня теперь куда, в психушку?» Пенсионер из Перми, который обрезал трос промышленному альпинисту, не сразу понял приговор

На суде Вячеслав Васильевич выглядел отрешенным. Фото: Андрей МАТЛИН

Этот дикий случай произошел летом 2019 года. В тот день два промышленных альпиниста пришли ремонтировать фасад девятиэтажного дома на улице Пушкина, 13 в Перми.

Они привычно закрепили на крыше тросы и стали спускаться по стене вниз. Но вдруг из окна одной из квартир выглянул пожилой мужчина и стал кричать, чтобы они убирались прочь и не заглядывали к нему домой. Потом он вышел в подъезд с ножом в руке, поднялся на крышу и стал трясти тросы, требуя, чтобы альпинисты поднялись к нему, собрали свое снаряжение и ушли. Иначе, мол, он обрежет их тросы.

В какой-то момент он полоснул ножом по одной из строп, и один из альпинистов полетел вниз. Спасла его вторая – страховочная веревка, на которой он повис между первым и вторым этажом.

Его напарнику удалось подняться на крышу и спустить на землю своего приятеля.

«30 лет назад неизвестный изрезал ножом его сына»

В тот же день 70-летнего жильца дома арестовали. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь двух человек. Дедушке грозило до 15 лет лишения свободы. Он отсидел в СИЗО два месяца. Потом меру пресечения изменили на домашний арест, а после отпустили на подписку о невыезде.

Защищал его адвокат, который живет с обвиняемым по соседству в том же доме. На суде он рассказывал, что могло вызвать гнев пожилого человека.

- Вячеслав Васильевич 30 лет назад пережил душевную драму – неизвестный забрался к ним в квартиру, когда там находился его 10 летний сынишка, и порезал ребенку шею ножом, - говорит адвокат Аркадий Иванов. – Видимо, раны до сих пор остались не только на теле сына, но и на сердце его отца.

Обвиняемый на заседаниях не мог сдержать слез, он говорил, что жалеет о случившемся, что вовсе не хотел никого убивать.

Тем не менее, сторона обвинения просила приговорить его к 8,5 годам лишения свободы.

На оглашение приговора Вячеслав Васильевич пришел в дорожной одежде – в болоньевых куртке и брюках. Он был готов ко всему.

- Один год и шесть месяцев ограничения свободы! - вынес окончательный вердикт судья Ленинского суда Перми Олег Порошин. – Плюс обязательное регулярное обследование у врача-психотерапевта в это время.

- Так что теперь – в психбольницу? – не сразу понял смысл приговора Вячеслав Васильевич.

- Теперь пойдем домой, - объяснил ему адвокат. – Но вы не должны никуда не уезжать, будете регулярно ходить отмечаться в полиции и обследоваться у врача.

Чувствовалось, что пожилой человек находится в шоковом состоянии.

- Вы довольны приговором? – спрашивали его журналисты.

Но он в ответ лишь молчал и обводил всех виноватыми глазами.

Альпинист подал иск на 40 тысяч за изрезанный трос

Фактически ограничение свободы будет длиться для пенсионера 1 год и 2 месяца – ему зачли двухмесячное пребывание в СИЗО, где «день за два».

Плюс он должен будет выплатить альпинисту 40 тысяч рублей – тот подал иск о компенсации за испорченное снаряжение.

Почему же судья счел возможным заменить длительный срок отсидки в колонии строгого режима на гораздо более мягкое наказание?

Судья Олег Порошин переквалифицировал состав преступления с покушения на убийство двух человек на угрозу убийства. А это – не тяжкая статья, по которой обычно ограничение свободы или принудительные работы, на которые пенсионера, понятно, не могли послать.

- Подсудимый мог, но не стал перерезать вторую, страховочную стропу, - обосновывал свое решение Олег Порошин, зачитывая приговор. - Он испугался, когда увидел, что альпинист упал вниз. У него было время попытаться повредить трос другого альпиниста, пока тот поднимался наверх, но он не предпринял таких попыток. В руках у него был нож, а дома хранилось охотничье ружье, но он ими не воспользовался, чтобы совершить убийство.

Будет ли сторона обвинения обжаловать приговор районного суда?

- Поскольку судья переквалифицировал статью обвинения, мы должны дождаться материалов суда, и только тогда, изучив их, будем принимать решение, обжаловать приговор или нет, - объяснил прокурор Евгений Петухов.

- Мы довольны приговором, - заявил адвокат Артем Иванов. - Нам удалось убедить судью, что мой подзащитный не хотел никого убивать. Он просто действовал в состоянии раздражения. К тому же жильцов никто не предупредил, что в их доме будут проводиться ремонтные работы, хотя управляющая компания должна была это сделать во избежание различных эксцессов.

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