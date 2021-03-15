«Поставил лайк под фото деда-фронтовика». Пермячка вышла замуж за иностранца благодаря семейному снимку

Марина и Томаш собирались поженится еще год назад, но планы изменила пандемия. Фото: Мотовилихинского отдела ЗАГС Перми.

История любви Марины Чеботковой и Томаша Ярски началась совсем неожиданно. В таких случаях говорят: «Это судьба!». Два года назад в социальной сети к 9 мая Марина по традиции выкладывает старое фото своего деда на мотоцикле, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Эту фотографию увидел Томаш, который живет в Чехии и поставил ей лайк, написал: «Это ваш дедушка?». Так началась их переписка, которая потом перешла в общение по телефону. Самая первая их встреча прошла в Перми через полгода после знакомства. Марина по специальности - парикмахер. Томаш – бизнесмен в строительной сфере.

- Томаш очень любит Россию, хорошо говорит по-русски, Пермь ему понравилась, - рассказывает Марина. – Мои родственники с первого взгляда полюбили Томаша, как родного - и это было взаимно.

Первая встреча оказалась судьбоносной, влюбленные поняли, что уже не смогут жить друг без друга. На Рождество Марина приехала в Чехию к Томашу. Он не стал долго раздумывать, подарил Марине шикарное кольцо и попросил стать его женой, на что девушка ответила: "Да!".

За время путешествия в Европу Марина побывала в городе Брно – памятном местечке своего деда и русских солдат, восхитилась архитектурой Чехии и Австрии. А потом поехала обратно в Пермь, пара обсуждала, как скоро пройдет их свадьба и как все организовать. Тогда они еще и представить не могли, что будет твориться в мире и как сложно будет им встретиться, пандемия разрушила их планы.

Влюбленные считают, что их соединил дедушка Марины. Фото: семейный архив Марины Чеботковой.

Влюбленные успели подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС Перми, но весной коронавирус разделил жизнь на «до» и «после». Дату регистрации передвигали несколько раз, с марта 2019 года.

Десять месяцев разлуки для Томаша и Марины дались нелегко. Зато испытание на прочность чувств пара прошла отлично. По истине, в этом случае любовь не знает границ.

Чтобы увидится вновь жених и невеста приехали в Минск в октябре 2020 года. Именно там смогли наконец-то встретиться любящие сердца. Марина преодолела долгий путь ради этого – из Перми через Стамбул в Беларусь.

- Мы с Томашем считаем, что нас соединил мой дедушка - Лапа Федор Гаврилович, - говорит Марина. - Ведь именно старую фотокарточку деда лайкнул Томаш – с чего все и началось. – На обороте этой фотографии значится надпись «г. Брно, 1944 год». А город Брно находится как раз в Чехии! И этой оборотной стороны фото не было выложено в социальной сети. Это настоящее совпадение, это судьба, это счастливое и так нужное обоим стечение обстоятельств!

Деревня, где живет Томаш, проходит как раз через Брно. Кстати, жених очень хорошо знает историю Великой Отечественной войны и бесконечно благодарен русскому народу за Победу. Интересный факт: Томаш уже не первый год ухаживает в Чехии за могилами русских солдат и чтит память о них.

Свадьба состоялась в Перми, несмотря на долгую разлуку.

12 марта 2021 года, Марина и Томаш наконец-то стали мужем и женой.

- Супруги очень красиво смотрятся вместе, ощущение такое, что их любовью пропитан воздух вокруг, - рассказали сотрудники Мотовилихинского отдела ЗАГС Перми. - Их взгляды друг на друга, эта непередаваемая нежность, культура общения – все говорит о силе и красоте их любви. - Как же это замечательно, что такие истории случаются, что люди не перестают верить, надеяться, любить, невзирая на границы и обстоятельства, чувства побеждают все.

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