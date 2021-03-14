«Проводили зиму с огоньком!» В Пермском крае любители собак хаски сожгли чучело Масленицы

Прощай, зима! Фото: Борис Меркушев

Несмотря на то, что на официальных площадках Прикамья решили на этот раз обойтись в последний день Масленицы без традиционного сжигания масленичного чучела и ограничившись виртуальным форматом праздника - вдали от городских улиц народ решил все-таки не отступать от традиций.

Сначала символ уходящей зимушки заполыхал в поселке Юг, а затем магический обряд прощания с зимой приготовились совершить и любители собак породы хаски, привычно собравшись в селе Фомичи под Лысьвой.

Такую Масленицу и сжигать было жаль, но обычай есть обычай. Фото: Борис Меркушев

Но сначала они предались веселым масленичным забавам, а чучело Масленицы в ярком наряде ждало своей очереди.

Чтобы огонь горел веселей, решили припасти соломки. Фото: Борис Меркушев

Чтобы зарево было побольше, заранее приготовили тюки с соломой, на которые посадили Масленицу поменьше – соломенную.

Собаки хаски прощались с зимой с легкой грустью. Ну любят они снег! Фото: Борис Меркушев

Прокатившись на собачьих упряжках, собравшиеся перешли к выяснению разнообразных способностей.

В Прощёное воскресенье лучше выяснять отношения вот так. Фото: Борис Меркушев

Они сражались, сидя на толстенном бревне, пытаясь скинуть друг друга с него увесистыми мешками.

Катание на тройках заменили скачками на надувных лошадках – получилось ничуть не менее увлекательно.

А потом и сами, на своих ногах немного поскакали – в мешках. Это тоже традиционная масленичная забава.

Наконец наступил кульминационный момент.

Кульминация праздника. Фото: Борис Меркушев

И Масленица озарилась весенним пламенем! К небу пополз кудрявый дым.

- Проводили зиму с огоньком! – весело засмеялись масленичные гуляки. – Теперь будем ждать весну!

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