«Проводили зиму с огоньком!» В Пермском крае любители собак хаски сожгли чучело Масленицы

Прощай, зима!
Фото: Борис Меркушев
Несмотря на то, что на официальных площадках Прикамья решили на этот раз обойтись в последний день Масленицы без традиционного сжигания масленичного чучела и ограничившись виртуальным форматом праздника - вдали от городских улиц народ решил все-таки не отступать от традиций.
Сначала символ уходящей зимушки заполыхал в поселке Юг, а затем магический обряд прощания с зимой приготовились совершить и любители собак породы хаски, привычно собравшись в селе Фомичи под Лысьвой.
Такую Масленицу и сжигать было жаль, но обычай есть обычай.
Фото: Борис Меркушев
Но сначала они предались веселым масленичным забавам, а чучело Масленицы в ярком наряде ждало своей очереди.
Чтобы огонь горел веселей, решили припасти соломки.
Фото: Борис Меркушев
Чтобы зарево было побольше, заранее приготовили тюки с соломой, на которые посадили Масленицу поменьше – соломенную.
Собаки хаски прощались с зимой с легкой грустью. Ну любят они снег!
Фото: Борис Меркушев
Прокатившись на собачьих упряжках, собравшиеся перешли к выяснению разнообразных способностей.
В Прощёное воскресенье лучше выяснять отношения вот так.
Фото: Борис Меркушев
Они сражались, сидя на толстенном бревне, пытаясь скинуть друг друга с него увесистыми мешками.
Катание на тройках заменили скачками на надувных лошадках – получилось ничуть не менее увлекательно.
А потом и сами, на своих ногах немного поскакали – в мешках. Это тоже традиционная масленичная забава.
Наконец наступил кульминационный момент.
Кульминация праздника.
Фото: Борис Меркушев
И Масленица озарилась весенним пламенем! К небу пополз кудрявый дым.
- Проводили зиму с огоньком! – весело засмеялись масленичные гуляки. – Теперь будем ждать весну!
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