Что там пишут о коронавирусе? Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 15 марта 2021 года: в Прикамье скоро будет поставлен 50-тысячный рекорд по коронавирусу.

В Пермском крае выявили еще 141 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 098. Так недалеко и до 50-тысячного рекорда.

В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как подсчитали в краевом оперативном штабе по противодействию COVID-19, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 098. В числе 141 нового инфицированного 58 пациентов мужского пола, 83 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 33 человека, 47 в возрасте 50-64 и 39 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

При этом, по данным краевого оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции, более 86 процентов новых заболевших COVID-19 в Прикамье проходят лечение амбулаторно на дому.