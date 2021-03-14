В Прикамье все же сожгли чучело надоевшей зимушки. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Накануне масленичной недели жителей Пермского края предупредили в краевом правительстве о том, что Масленица в 2021 году в Перми и Прикамье в 2021 году будет проходить в новом формате – из-за пандемии.

Действительно, многие мероприятия запланировали в виртуальном виде. А от сжигания чучела Масленицы при прощании с зимой на официальных площадках – на эспланаде в Перми и в музее «Хохловка» - решили и вовсе отказаться.

А ведь как пермяки любят этот веселый обряд!

А весной 2018 года в Перми сожгли чучело с надписью "WADA". Фото: Павел Жигалов, страница фотографа ВКонтакте.

Например, в 2018 году после того, как российскую команду спортсменов не допустили на зимнюю олимпиаду в Пхенчхане, в Перми на Масленицу сожгли чучело с лицом известного информатора международного допингового агентства Григория Родченкова. К футболке обрядовой куклы тогда прикрепили табличку с надписью WADA.

Впрочем, гуляния под занавес масленичной неделе все же состоялись. Веселый праздник с соблюдением антиковидных мер провели, например, в парке поселка Юг. Там было все – и лазание по столбу за подарками, и бег в мешках, и катание на лошадях, запряженных в санки. Местные жители не удержались и все же сожгли чучело надоевшей зимушки - подальше от официальной площадки. Как они были счастливы попрощаться с зимой!

В "Хохловке" посетителей пригласили на масленичную ярмарку. Фото: страница ВК этнографического музея.

Виртуальный характер празднования сменили на реальные гуляния в воскресенье и в Хохловке. В этнографическом музее гостей пригласили на ярмарку яств и изделий народных мастеров-умельцев, попросив не забывать о социальном дистанциировании и масочном режиме.

А вчера, в субботу, на весеннюю ярмарку «МаслЯна – счАстлива!» позвали отдыхающих и в санатории «Демидково», где также состоялись масленичные гуляния с песнями, частушками и катанием на верховых лошадях.

Масленицу нарядили и в селе Фомичи во время традиционного праздника собак-хаски. Фото: Борис Меркушев

В селе Фомичи в воскресенье проходят масленичные гуляния «В гостях у хаски», там установили большую красивую фигуру Масленицы, которой предстоит стать символом прощания с зимой.

Словом, как бы там ни было, Масленица в 2021 году в Перми и Пермском крае в 2021 году состоялась, и зиме теперь не остается ничего другого, как уступить весне дорогу.

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