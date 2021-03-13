«Большую часть жизни посвятила медицине». В Перми умерла врач скорой помощи

Флюза Кайгородова. Фото: "Скорая помощь" / город Пермь

12 марта после тяжелой продолжительной болезни скончалась врач Пермской станции скорой медицинской помощи Флюза Кайгородова.

Флюза Кайгородова родилась в ноябре 1971 года в деревне Средняя Ока республики Башкортостан в семье педагогов. Большую часть своей жизни она посвятила медицине и скорой медицинской помощи. В 17 лет устроилась санитаром в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

В 1995 году окончила Пермскую государственную академию. С 1996 по 2000 год работала врачом «скорой» в Набережных Челнах. В 2000 году Флюза переехала в Пермь и с тех пор беспрерывно работала на станции «скорой» в Перми. В течение 15 лет она была врачом Индустриальной подстанции. С июля 2020 года и до своей смерти занимала должность старшего врача. Коллеги вспоминают Флюзу как отзывчивого, доброжелательного и неконфликтного человека и выражают соболезнования ее родным и близким.

Прощание с Флюзой состоится 14 марта в 14-40 на Старцева, 61.

Редакция газеты «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Флюзы Кайгородовой.

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