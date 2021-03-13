«Впервые в жизни вижу такое». В Пермском крае подъезд дома превратился в ледяную пещеру

Фото: скриншот видео

- Давайте снимем, как люди живут в Березниках. Это же просто ужас. Ледяная пещера. Лестница с дырами, как бы не провалиться, - комментирует свое видео житель Березников Алексей.

В Березниках подъезд одного из домов по улице Ломоносова превратился в настоящее ледяное царство: потолок, лестницы, подоконник и даже батареи покрылись толщей льда. Как рассказал автор видео Алексей, в этот дом он приехал с наемным рабочим, чтобы снять ему жилье, но когда мужчины увидели, что творится в подъезде, решили присмотреть место потеплее.

- Впервые в жизни вижу такое, - возмущается Алексей. - Кроме наледи, там практически нет лестничного марша, на полу наварены какие-то пластины, все в дырах. Это ужас, больше я туда ни ногой.

По словам Виктории, которая переехала в этот дом шесть лет назад, их подъезд превращается в ледяную пещеру каждую зиму. Платежки за капитальный ремонт приходят ежемесячно, но никто из жильцов так ни разу не видел сотрудников УК. Впрочем, по-видимому, их никогда и не вызывали.

- А чему удивляться? За капремонт у нас никто не платит - платежки разбросаны по всему подъезду, - рассказывает Виктория. - За все время, что я здесь живу, не счесть, сколько сменилось управляющих компаний. Жильцы все прекрасно понимают. Кто будет ремонтировать подъезд бесплатно? Для меня важно, что бы в квартире было тепло, а за коммуналку все платят, поэтому с отоплением проблем нет. Правда, часто бывают перебои с горячей водой. А недавно у нас сорвали дверь, которая ведет в подвал, сдали ее на металлолом, поэтому вы понимаете, какие здесь живут люди. Я бы и рада куда-то обратиться и оплачивать капремонт, но если буду платить только я, вряд ли что-то изменится.

Получить комментарий в управляющей компании нам не удалось - сегодня выходной. Хотя проблема и так очевидна, пока жильцы не начнут платить за услуги по содержанию подъезда, он так и будет каждую зиму превращаться в ледяную пещеру. Пользователи соцсетей в шутку советуют жителям устраивать экскурсии в их подъезд, а на вырученные деньги оплатить счета за капремонт.

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