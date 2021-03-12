«Подлечили и выпустили на волю». В Пермском крае к врачам в больницу прибрела захворавшая рысь

Окрепшая дикая кошка убежала в лес, благодарно оглянувшись на прощание. Скриншот видео.

Как уже писала «Комсомолка», в середине февраля этого года в Добрянке на территорию окружной больницы прибрела еле живая молодая рысь. Исхудавший лесной зверь словно знал, что горожане выбрали слоганом своего города девиз: «Добрянка – символ доброты». Вот и пожаловал за помощью к местным врачам.

Животное бережно посадили в клетку и отвези к коллегам «человеческих» медиков – к ветеринарам.

А так изможденная рысь выглядела перед началом лечебных процедур. Фото:dobryanka.net

- Рысь была очень истощенной, слабой, и ей пришлось ставить капельницы, чтобы спасти, - рассказали тогда в краевом Минприроды.

Как только дикая кошка немного окрепла, ей поставили прививку от бешенства и поместили в вольер на территории Добрянского общества охотников и рыболовов.

- Сначала она выглядела худой, обессилевшей, - рассказали волонтеры группы помощи бездомным животным «Добрый друг». - Возможно, молодая рысь по какой-то причине осталась без матери и не успела научиться прокормить себя в суровое время года.

Наконец настал момент, когда охотоведы решили, что зверь поправился и окреп настолько, что его можно выпустить на волю. Сделать это решили неподалеку от того места, где ее держали – на тот случай, если рысь не захочет покидать людей.

И действительно, когда дверцу ящика открыли, лесная кошечка не сразу решилась из него выбраться.

- Зачем ей куда-то уходить? – шутили при этом волонтеры. - Ведь здесь так хорошо кормят!

Но вскоре рысь выскочила из будки, грациозными скачками устремилась по снегу в сторону леса и скрылась в нем, благодарно оглянувшись на прощание.

Теперь она выглядела совсем по-другому – упитанная, пушистая. А на дне ящика-клетки остались лежать недоеденная половинка батона и кусочек мяса - еды ей явно хватало, и рысь хорошенько отъелась прежде, чем вернуться в лесные пенаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае у больницы поймали рысь

Дикое животное ослаблено и истощено (подробнее…)