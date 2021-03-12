День Победы в Перми 9 мая 2021 года: когда пройдет и куда сходить

В Перми началась подготовка к празднованию Дня Победы. Фото: архив "КП"

Подготовка к параду Победы в Перми 9 мая 2021 уже началась. В 2020 году Указом президента России Владимира Путина Перми было присвоено звание «Город трудовой доблести».

При благоприятной эпидемиологической обстановке в городе планируется провести парад, церемонию возложения цветов и венков, пройдут концерты в парках.

- Предполагается работа интерактивных площадок и маршрутов «Трудовой доблести», выставочных проектов, проведение историко-краеведческих мероприятий и акции «Георгиевская ленточка», - сообщили в администрации Перми.

День Победы в Перми 9 мая 2021 года: где, когда пройдет и куда сходить:

В 68-м квартале городской эспланады будет установлена экспозиция «Город трудовой доблести». Там можно будет узнать о подвигах тружеников Молотова.

Также предполагается проведение акции «Звезда героя», участники смогут создать звезду, нанести на нее имя своего героя и закрепить ее на сетке конструкции в центральных локациях города.

Кроме этого праздничные мероприятия пройдут на набережной Камы. Здесь будут работать тематические интерактивные зоны для детей, музыкальные площадки, пройдут тематические акции и флешмобы.

Кульминацией праздника станет фейерверк, где он пройдет, станет известно позднее.