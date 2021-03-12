День Победы в Перми 9 мая 2021 года: когда пройдет и куда сходить

В Перми началась подготовка к празднованию Дня Победы.
Фото: архив "КП"
Подготовка к параду Победы в Перми 9 мая 2021 уже началась. В 2020 году Указом президента России Владимира Путина Перми было присвоено звание «Город трудовой доблести».
При благоприятной эпидемиологической обстановке в городе планируется провести парад, церемонию возложения цветов и венков, пройдут концерты в парках.
- Предполагается работа интерактивных площадок и маршрутов «Трудовой доблести», выставочных проектов, проведение историко-краеведческих мероприятий и акции «Георгиевская ленточка», - сообщили в администрации Перми.
День Победы в Перми 9 мая 2021 года: где, когда пройдет и куда сходить:
В 68-м квартале городской эспланады будет установлена экспозиция «Город трудовой доблести». Там можно будет узнать о подвигах тружеников Молотова.
Также предполагается проведение акции «Звезда героя», участники смогут создать звезду, нанести на нее имя своего героя и закрепить ее на сетке конструкции в центральных локациях города.
Кроме этого праздничные мероприятия пройдут на набережной Камы. Здесь будут работать тематические интерактивные зоны для детей, музыкальные площадки, пройдут тематические акции и флешмобы.
Кульминацией праздника станет фейерверк, где он пройдет, станет известно позднее.