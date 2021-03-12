«Пятёрочка Доставка» добралась до Перми

Пермь теперь присоединилась к Москве, Московской области, Казани, Санкт-Петербургу, Краснодару, Ростову-на-Дону, Воронежу, Нижнему Новгороду, Самаре, Екатеринбургу, Челябинску, Уфе, Новосибирску, Саратову, Ижевску, Зеленодольску и Дзержинску, где уже работает сервис экспресс-доставки «Пятёрочка Доставка». В системе задействованы 692 магазина и 8 дарксторов.

«Пятёрочка Доставка» работает как в миллионниках, так и в небольших городах, – отмечает директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятёрочка» Владимир Александров. - Теперь сервис появился и в Перми. Уверен, что комфорт онлайн-шопинга с доставкой на дом жители города оценят по достоинству. Мы уделяем особое внимание качеству сборки заказов и заботимся о том, чтобы каждый наш клиент оставался доволен и смело рекомендовал своим друзьям и знакомым удобную и безопасную доставку свежих, вкусных продуктов и необходимых для дома товаров из «Пятёрочки».

Чтобы воспользоваться ставшим уже привычным для многих россиян, но новым для Перми сервисом, необходимо скачать мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы, как и в других городах, принимаются с 09:00 до 21:00 и собираются непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Оплата производится сразу в мобильном приложении. Это удобно и безопасно, ведь нет необходимости производить расчёты с курьерами.

Что касается скорости доставки, то среднее время от момента оплаты до получения заказа покупателем в Перми составляет 45 минут. Это на 15 минут быстрее, чем в Москве.

Естественно, цены на товары аналогичны ценам в магазинах у дома и также действуют акции. А вот участникам программы лояльности «Выручай-карта» начисляются баллы в двойном объеме! Есть еще приятные «плюшки», которые наверняка понравятся всем. При использовании промокода START20 на первый заказ будет действовать скидка 20%, а при заказе на сумму от 2 000 руб. (с 12.03 по 20.03 включительно) пользователи получат в подарок капсулы для стирки Persil.

При сборке заказов сотрудники магазинов всегда выбирают продукты с максимальным сроком хранения и только самые свежие фрукты и овощи.

Заказать доставку продуктов из «Пятёрочки» уже могут жители Дзержинского, Орджоникидзевского, Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Кировского районов. Торговая сеть планирует в дальнейшем расширить зону.