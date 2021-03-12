«Однажды грабитель, проникший к нам через окно, чуть не убил моего сына». В Перми вынесут приговор пенсионеру, который обрезал трос промышленным альпинистам

Фото с суда, где пенсионеру избирали меру пресечения. Фото: Лилия Абибулаева.

В ближайшие дни в Перми огласят приговор 72-летнему пенсионеру Вячеславу К., которого обвиняют в «Покушении на убийство двух промышленных альпинистов».

Эта громкая история случилась в Перми летом 2019-го. Двое специалистов ремонтировали фасад на улице Пушкина, 13. Жильцу этого дома не понравилось, что альпинисты работают рядом с его окном. Он поднялся на крышу и перерезал веревку одного из рабочих.

Высотник пролетел вниз несколько этажей, его спасла лишь страховка. К счастью, 28 и 30 -летние мужчины не пострадали. Второй альпинист быстро поднялся на крышу и помешал пенсионеру завершить начатое.

Сразу после случившегося жильца арестовали на два месяца, потом смягчили меру пресечения на домашний арест, затем избрали ему подписку о невыезде. Пока шло следствие, в доме, где все случилось, проводился следственный эксперимент.

На судебные заседания пожилой мужчина приходит из дома сам. Он пытается держаться, но иногда плачет и убеждает суд, что убивать никого не хотел, ему до сих пор стыдно за случившееся.

Дело рассматривается в суде с участием присяжных заседателей. В опросном листе они согласились, что подсудимый виновен в том, что не хотел того, чтобы альпинисты работали на фасаде вблизи его лоджии.

- Но разве это является уголовно наказуемым деянием? - рассказал «КП» адвокат подсудимого Аркадий Иванов. – Считаю, что на основании этого вердикта речь вообще может идти о прекращении уголовного дела. Сложно сказать, что было в тот момент у пенсионера в голове. Не исключаю, что и страх. Дело в том, что я являюсь его соседом и прекрасно помню историю 30-летней давности, когда в квартиру Вячеслава Васильевича, где в тот момент находился его 10-летний сын Андрей, через окно забрался неизвестный. Непонятно по какой причине, налетчик начал наносить ребенку ножевые ранения в шею и спину. Спасти ребенка медикам удалось только благодаря тому, что парень вышел на балкон и начал кричать. Неизвестного так и не нашли потом. А эти раны остались не только на теле Андрея, но и на сердце Вячеслава Василевича.

Гособвинение запросило для подсудимого 8,5 лет лишения свободы, так как его обвиняют в покушении на убийство двух человек. 12 марта на заседании Вячеслав К. произнесет последнее слово, потом решение будет за судьей.

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