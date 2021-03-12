Что стало с пермским экс-депутатом, который сломал челюсть DJ Smash

Александр Телепнев под стражей в зале суда и сейчас, после того, как отбыл наказание. Фото: Николай Оберемченко и страница Instagram telepnevaleksandr.

«Провели девятыи Чемпионат Пермского края по ММА. Всем организаторам и спортсменам большои респект. Нас не сломить!», «А каких звезд спорта, кино или медиа вы хотели бы увидеть на крупных спортивных мероприятиях Перми?», «В апреле на территории Пермского края пройдут Всероссийские соревнования по ММА. Это событие будет самым крупным по масштабу в истории развития спорта ММА Пермского края», - публикует посты на своей странице в Instagram скандально известный бывший пермский политик Александр Телепнев.

С фотографий на его страничке в соцсетях на подписчиков смотрит ухоженный улыбающийся мужчина в дорогом пальто и костюме. А ведь еще не так недавно Александру Телепневу приходилось ухаживать за скотиной, выращивать овощи и работать в пекарне в колонии-поселении.

Напомним, громкая история с его участием, прогремевшая на всю Россию, произошла в Перми в феврале 2018-го в ночном клубе «Дом культуры», где со своим приятелем отдыхал экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев.

У барной стойки друзья заприметили известного музыканта Андрея Ширмана (сценический псевдоним DJ Smash, - Ред.), который тоже отдыхал в клубе, и попросили сфотографироваться с ним.

- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», на что мне ответили: «Здесь не ты решаешь, когда хватит!» А потом меня избили и сломали челюсть.

Музыканту пришлось перенести сложную операцию. Фото: страница Instagram djsmash.

За избиение диджея экс-политика приговорили к двум годам колонии – поселения и отправили в Оханский район, где при колонии есть Центр трудовой адаптации осужденных. Когда обидчик известного музыканта отсидел половину срока, DJ Smash простил его, правда, не бескорыстно.

- Прошу прощения и прощаю всех тех, с кем жизнь меня свела, - опубликовал сначала видео в Instаgram Андрей Ширман. - Я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон, которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок. Нужно быть великодушным и уметь прощать. Поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать.

А после этого поста в суде Перми было заключено мировое соглашение, по которому обидчики известного музыканта выплачивают ему компенсацию морального вреда в размере 11 миллионов рублей и выходят на свободу.

Напомним, после истории с избиением DJ Smash «за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред ее политическим интересам», Александра Телепнева исключили из «Единой России».

После освобождения из колонии в политику он больше не пошел. Зато мастер спорта по рукопашному бою вернулся в спорт. Сейчас Александр Телепнев по-прежнему возглавляет Пермскую краевую Федерацию ММА. И от лица Президента Федерации даже поздравляет девушек с 8 Марта.

- От Лица всех спортсменов Федерации хочу поздравить девушек с 8 марта! – еще одно фото Александра Телепнева было опубликовано на днях на странице пермской Федерации ММА. - Будьте счастливы, занимаи тесь спортом и приходите «болеть» за наших спортсменов на соревнования! Им всегда так нужна ваша поддержка!

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