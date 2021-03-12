Погода на Масленицу в Перми 2021: с зимой попрощаемся, но не распрощаемся

Мы ждем весну! Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на Масленицу в Перми-2021. В это воскресенье, 14 марта, будет кульминация Масленицы – праздник прощания с зимой. Но согласится ли без боя отступить зимушка? Чем порадует нас погода в выходные?

В прошлом году в финальный масленичный день погодка была уже, действительно, весенней – столбик термометра поднимался до +4 градусов, а на улицах вовсю таяли остатки снега.

Но на этот раз зима не желает так просто сдавать свои позиции.

- На этой неделе к нам пожаловала очередная волна похолодания, будем надеяться, что последняя, - говорит руководитель Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Днем мы наблюдали 20-градусные морозы, а по ночам температура опускалась ниже 30 градусов. Но в пятницу март все же вспомнил, что он весенний месяц. И погода начала понемногу возвращаться к нормальным значениями. 12 марта днем в Перми ожидается ясная погодка, воздух прогреется – будет от -5 до -8 градусов.

Такая же погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в субботу, 13 марта. При этом субботний денек обещает быть солнечным. Ветер будет несильным - до 4 метров в секунду.

В воскресенье, 14 марта, теплее не станет - по-прежнему столбик термометра днем будет держаться в районе отметки в -8 градусов. На небе будут прояснения, но в течение дня может идти небольшой снег. Так что погода на Масленицу в Перми-2021 обещает бить зимней.

Когда же зима все-таки уступит дорогу весне?

- На потепление можно рассчитывать только с 16 марта, когда на Урал распространится воздушная масса с европейской части России, - прогнозируют специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Однако настоящих оттепелей с устойчивой плюсовой температурой метеорологи не обещают пермякам и на следующей неделе. Столбик термометра днем будет колебаться в районе небольших отрицательных значений.

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