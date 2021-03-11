Коронавирус в Перми, последние новости на 12 марта 2021 года: за сутки заболели 150 человек, выздоровели 269

26 новых заболевших были госпитализированы в больницы, 124 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 12 марта общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 48 669 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 124 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В статистике по коронавирусу за минувшие сутки значатся 269 человек, которые выздоровели и списались с больничного.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,3%, коэффициент распространения болезни - 0,915, - сообщает краевой оперштаб.

Среди 150 новых инфицированных 63 мужчины, 87 – женщин и пятеро детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 53 человека, 37 в возрасте 50-64 и 40 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие проживают в 23 территориях региона. В Перми с COVID-19 выявлено 60 жителей. Второе место поделили Березники и Краснокамский городской округ (по 16 человек). Третье место занял Кунгур с 10 заболевшими.

В Пермском муниципальном районе коронавирусная инфекция диагностирована у семи жителей. По шесть человек с COVID-19 выявлено в Соликамском и Чусовском городских округах. В Кунгурском муниципальном районе коронавирус подтвердился у пяти жителей. По три случая заболевания в Лысьвенском и Чердынском городских округах. В Нытвенском и Очерском городских округах, а также в Александровском, Березовском и Частинском муниципальных округах обнаружено по два инфицированных.

По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Большесосновский муниципальный район, Верещагинский, Ильинский и Красновишерский городские округа, Карагайский, Ординский и Сивинский муниципальные округа.