Шесть эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в марте

Фото предоставлено Ростелеком

Видеосервис Wink выходит в этом году на новый уровень, начиная транслировать эксклюзивный контент.

В марте в Wink состоятся премьеры уникальных сериалов и художественных фильмов. Многие из них получили награды отечественных и мировых кинофестивалей, но при этом не были доступны к широкому просмотру.

Премьера№1 Сериал «Сделано в Италии» (Made in Italy 2020)

Фото предоставлено Ростелеком

Дочь итальянских эмигрантов Ирена (Грета Ферро) устраивается на работу в модный журнал Appeal. С развитием миланской индустрии моды в жизни Ирены происходят кардинальные изменения. Она встречает молодых дизайнеров, мечтающих вырваться на международный уровень и потеснить французскую высокую моду.

Екатерина дизайнер одежды:

«Сериал, я посмотрела с удовольствием в праздничные выходные. Удобно, что сейчас в сервисе доступны сразу все серии. Это фильм о рождении индустрии высокой моды в Италии 70-х, таких, как Миссони, Валентино. Я читала, что многие легенды мирового уровня предоставили уникальные предметы одежды и аксессуары из своих коллекций для съемок это фильма. Это добавило ещё большей реалистичности картине».

Премьера№2 «В плену надежды» (Великобритания, 2019)

Фото предоставлено Ростелеком

Мелодраматический фильм известного британского сценариста, драматурга и писателя Уильяма Николсона о пожилой супружеской паре на грани развода после 29 лет брака. В ролях: лауреаты премий «Золотой глобус» Аннетт Бенинг и Билл Найи.

Премьера №3 «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (Россия, 2020)

Фото предоставлено Ростелеком

Фильм снят по нашумевшей одноименной автобиографической книге Карины Добротворской. Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, к другой любви. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода.

Премьера №4 «Во все тяжкие» в переводе Гоблина (США, 2008–2013)

Фото предоставлено Ростелеком

Wink представляет первый сезон одного из лучших американских сериалов в переводе Гоблина. Сериал удостоен множества наград, среди которых 16 премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий «Гильдии киноактеров США», шесть премий «Гильдии сценаристов США» и многие другие.

Премьера №5 «Черный снег» (Россия, 2020)

Фото предоставлено Ростелеком

Художественный фильм режиссера Степана Бурнашева. Якутская драма о дальнобойщике, оказавшемся в смертельной ловушке посреди бескрайней снежной пустыни, основанная на реальных событиях.

Премьера №6 «Пугало» (Россия, 2020)

Фото предоставлено Ростелеком

Картина режиссера Дмитрия Давыдова получила сразу три награды кинофестиваля «Кинотавр». В центре сюжета — история якутской знахарки из небольшой деревни, которую все боятся, но только она может помочь в беде ценой своей жизненной энергии.

В прошлом году «Ростелеком» запустил процесс по обновлению программного обеспечения на приставках интерактивного телевидения (IPTV) с переходом на новую цифровую платформу Wink. В итоге к концу года на обновлённую версию перешли 60% абонентов компании в Прикамье. В целом по итогу 2020 года в Пермском крае популярность Wink выросла на 40%, а на Урале количество зрителей увеличилось в 6 раз.