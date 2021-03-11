В 2021 году в Перми отремонтируют 14 парков и скверов

Так будет выглядеть сквер у гостиницы "Урал". Фото: администрация г.Перми.

Уже в марте в Перми начнется реконструкция сквера у гостиницы «Урал». Здесь разобьют новые красивые газоны и цветники, высадят молодые кустарники. В сквере отремонтируют тротуары, вдоль которых установят удобные скамейки и урны. По вечерам пространство будут освещать современные светильники. Предполагается, что уже в 2022 году пермяки смогут прогуляться по обновленному скверу в центре города.

В этом году полностью завершится благоустройство городской набережной Камы, и будет продолжаться капитальный ремонт 66-го квартала эспланады и бульвара Советской Армии.

Особенностью нынешнего года станет то, что в городе начнут приводить в порядок не только крупные объекты.

Вдоль аллей разобьют красивые цветники и газоны. Фото: администрация г.Перми.

- Если раньше акцент делался на знаковые общественные пространства, такие как набережная и эспланада, то в 2021 году приоритетным будет благоустройство районных парков и скверов, - объясняют в администрации Перми. - Всего благоустроят 14 парков и скверов в разных районах города. Так, в этом году отремонтируют скверы у ДК им. Калинина, на улице Мира в посёлке Новые Ляды, вблизи дома на улице Куфонина, 28, бульвар по улице Дружбы и некоторые другие объекты. В скверах заменят покрытие, проведут озеленение, установят новое освещение и малые архитектурные формы.

А что будут реконструировать в следующем году? Власти города решили прислушаться к мнению пермяков.

- На Единой платформе по голосованию за объекты благоустройства (59.gorodsreda.ru) жители Перми смогут определить наиболее важные проекты благоустройства на 2022 год, - сообщили в администрации Перми. - Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг, либо по номеру телефона. Голосование начнётся 26 апреля, выбор можно будет сделать среди 7 площадок в разных районах города.