Приемная кампания будет проходить в два этапа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2021 году записать ребенка в первый класс в Перми можно с 1 апреля. Именно в начале второго месяца весны стартует приемная кампания в первые классы. Рассказываем, как она будет проходить, и отвечаем на самые распространенные вопросы родителей будущих первоклассников.

В какие сроки можно записать ребенка в школу

Приемная кампания будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня школы записывают детей, которые проживают на закрепленной территории или имеют другое право учиться именно здесь. С 6 июля по 5 сентября - прием детей на свободные места.

Как узнать, к какой школе прикреплен ребенок

Информация о закреплении жилых домов за конкретными школами размещена на Едином портале пермского образования (permedu.ru) и на сайтах школ.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, ежегодно список обновляется - строятся дома, сдаются в эксплуатацию новые корпуса учебных заведений.

Кто может пойти в школу не по прописке

- Братья и сестры детей, которые уже обучаются в данном образовательном учреждении.

- Дети прокуроров, судей, военнослужащих, сотрудников Следственного комитета, полиции и других силовых структур.

Какие документы нужны

- Заявление о приеме.

- Копии паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка.

- Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости).

- Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.

- Документы, подтверждающие наличие льготы (при необходимости).

Как подать заявление

- Лично прийти в школу.

- Отправить электронную заявку на портале uslugi.permkrai.ru.

- Отправить документы по электронной почте школы или через оператора почтовой связи.

При электронном способе подачи документов оригиналы нужно принести в школу в течение 2 рабочих дней. В школе вам дадут расписку, что документы приняты. Приказ о зачислении должен быть опубликован в течение трех рабочих дней после завершения приемной кампании.