Для старейшей пермской гимназии начали строить новый корпус

Здесь вырастет новый корпус старейшей гимназии в городе. Фото: администрация Перми.

Гимназия №17 – одно из старейших учебных заведений Перми. Открылось оно еще в 1901 году. Здание для него передал известный купец Михаил Любимов.

Сейчас пермская физико-математическая гимназия считается одним из лучших образовательных учреждений города. С 2019 года она имеет статус базовой школы Российской академии наук.

Но в бывшем корпусе еще дореволюционной постройки ученикам и педагогам стало тесновато. И поэтому в 2018 году расположенный поблизости земельный участок специально передали в муниципальную собственность - чтобы на нём построить новое здание для школы.

На стройплощадке уже забили первые сваи будущего здания. Фото: администрация Перми.

И вот 10 марта состоялось знаменательное событие – на стройплощадке была забита первая свая.

- Существующий корпус рассчитан на 360 детей, а учится 860 школьников, - подчеркнул значимость начавшейся стройки временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. – Когда мы построим здание на 550 мест, ученики смогут заниматься в одну смену.

Успеют к юбилею Перми

Проектировщики учли, что новый гимназический корпус расположен в историческом центре Перми.

- Помимо того, что город получит новый социальный объект, это будет вкладом и в преображение городской среды, поскольку фасады гимназии будут стилизованы под исторический облик, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Это наша совместная работа с городской командой по преображению краевой столицы к юбилею города. Строительство нового корпуса гимназии №17 – это долгожданный проект.

Предполагается, что новый корпус гимназии распахнет свои двери в 2022 году. Но проектировщики рассказали, как он будет выглядеть, и уже сейчас по нему можно совершить виртуальную прогулку.

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин проинспектировал начало строительства.

Корпуса соединят переходами

Здание будет просторным – его площадь составит более 10,5 тысяч квадратных метров. Состоять оно будет из двух блоков.

В блоке «А» на первом этаже вошедших встретит вестибюль с гардеробом. Здесь же разместятся мастерская труда и кабинеты кройки и шитья, а также кулинарии. Сюда будут спешить ученики в столовую и библиотеку с читальным залом. При необходимости они смогут получить тут медицинскую помощь или консультации – тут будут помещения медицинского блока.

На следующих трех этажах этого блока разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей.

На втором этаже кроме этого оборудуют кабинет робототехники и медиатеку, тут появятся рекреации, радиоузел. Здесь же разместится актовый зал.

На третьем этаже откроют кабинет информатики. На четвёртом этаже предусмотрят кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет «физкультурным» - он предназначен для развития спортивной жизни гимназии. Здесь оборудуют универсальный спортивный зал и малый спортзал, появятся тут и снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

Пройти из одного корпуса гимназии №17 в другой можно будет по переходам, расположенным на уровне второго этажа.

НАША СПРАВКА

Общая стоимость работ по возведению нового корпуса гимназии №17 оценивается в 498 миллионов рублей, из бюджета Пермского края выделено 268 миллионов рублей, из бюджета Перми – 230 миллионов рублей.

КСТАТИ

В администрация Перми напомнили, что в городе продолжается системная работа по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений, которая после длительного перерыва возобновилась в 2015 году – тогда в городе открылся новый корпус гимназии №11.

В последующие годы в Перми построили два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах и новую школу «Мастерград» на 1200 учащихся, капитально отремонтировали школу «Город дорог», открыли отремонтированный корпус школы №30.

В прошлом году 1 сентября после капремонта приняла учеников школа №127. В январе 2021 для учеников открылось новое здание гимназии №3.

Сейчас в столице Прикамья помимо всего прочего строятся новые корпуса для школы на улице Юнг Прикамья и школы №93, реконструируется здание школы по улице Целинной, 15.